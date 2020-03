Il caso Meret fa discutere, gestione errata?

di Manuel Parlato

Meret-Ospina, Ospina-Meret. Questo è il dilemma per la porta del Napoli. O meglio lo era fino a qualche tempo fa, perché Gattuso sembra da qualche tempo a questa parte aver fatto la sua scelta puntando sul portiere colombiano giudicandolo più funzionale al gioco con i piedi. Scelta giusta o sbagliata? Su questo si può certamente discutere. Innanzi tutto c’è da salvaguardare colui che è senza dubbio il portiere del futuro della Nazionale, senza dimenticare l’investimento del club azzurro: 25 milioni di euro. Il rischio di perderlo c’è tutto, visto che il suo entourage non ha voluto ancora parlare di rinnovo. Su di lui si è fiondata l’Inter. Per di più a giugno ci saranno gli Europei e Meret non vuole perderli.

Meret con la maglia della Nazionale

Già con la gestione targata Ancelotti era andato in scena un inedito quanto mai producente ballottaggio per la porta tra Ospina e Meret. Con Gattuso lo scenario è cambiato e le gerarchie sono state stabilite. Solo 5 presenze, 450 minuti giocati, 9 gol subiti, 0 clean sheet. Con Ancelotti ha giocato senza dubbio di più, collezionando 16 presenze frutto di 1440 minuti giocati, 18 gol al passivo e 6 clean sheet.

Una cosa è certa, quando si parla di turnover si fa fatica a pensare che possa riguardare la porta. Il portiere deve dare sicurezza e certezze alla difesa, cambiarlo di gara in gara è senza dubbio controproducente.

Il confronto tra i due vede Meret con 21 presenze, 1890 minuti giocati, 27 gol subiti. Ospina, 12 presenze, 1080 minuti, 11 gol al passivo.

L’ aspetto da tenere ben presente è che la missione del portiere resta una: quella di parare e non subire gol e non di saper giocare con i piedi. Ma questo a Gattuso sembra al momento non interessare.