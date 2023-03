😡 Napoli e Champions, Ancelotti se lo augura: esplode la rabbia social

Le parole di Carlo Ancelotti sui sorteggi di Champions League di certo non faranno piacere ai tifosi del Napoli, anzi ne hanno istigato il disappunto.

All’esterno del Santiago Bernabeu i tifosi del Real Madrid incitano la squadra affinché giunga l’anelato traguardo della 15esima Champions League da mettere in bacheca. Si tratterebbe di un risultato mostruoso, di dominio assoluto da parte degli spagnoli nella competizione più importante per club a livello continentale. In panchina, inoltre, godono della presenza di mister Carlo Ancelotti, al quale difficilmente sfuggono i trofei.

L’ex allenatore di Milan e Napoli è uno dei quattro allenatori italiani a essere in gara ai quarti di Champions League. Il nostro paese è rappresentato anche da Simone Inzaghi con l’Inter, Stefano Pioli col Milan e chiaramente Luciano Spalletti con il Napoli. Un incrocio che rende ancora più interessante per il Belpaese tale competizione, la quale sta restituendo prestigio proprio all’Italia.

Da Milan-Napoli e Inter-Benfica, infatti, verrà fuori una delle due finaliste della competizione. Ciò significa che è elevata la possibilità che un’italiana se la giochi per riportare il trofeo dalle grandi orecchie in tonalità tricolore. In parte ci spera Carlo Ancelotti.

Real Madrid, Carlo Ancelotti sulla Champions: “Ideale incontrare il Milan in finale”

Ai microfoni di ‘SKY Sport’ al termine dei sorteggi a Nyon l’allenatore Carlo Ancelotti, oggi sulla panchina del Real Madrid, ha commentato la sfida contro il Chelsea per i quarti di finale e la possibilità di ritrovarsi contro il Milan, formazione e società che rappresentano la sua storia calcistica sia da calciatore che da allenatore. Per questioni di tabellone, l’incrocio sarebbe possibile soltanto in finale.

Il tecnico dichiara perciò: “L’ideale sarebbe incontrarsi in finale a Istambul e credo che lo sia anche per i tifosi, ma la strada è ancora lunga”. Ciò fa supporre che non è difficile capire per quale delle italiane in gara farà il tifo mister Carletto. Mentre Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, definisce il Napoli come la formazione più forte del Vecchio Continente, il suo ex allenatore vede il Milan con maggiori possibilità di passare il turno e di scavalcare anche la semifinale contro Inter o Benfica.