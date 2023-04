Melissa Satta, intervento al braccio: non lo sapeva nessuno, cos’ha fatto

37 anni, amatissima dal pubblico italiano e non solo, Melissa Satta di recente è stata protagonista di un inatteso intervento al braccio.

Per Melissa Satta gli anni passano, ma il tempo non sembra affatto scalfire minimamente la sua bellezza statuaria. La modella e show girl, ex di Bobo Vieri e per alcuni anni moglie di Kevin Prince Boateng, l’ex calciatore del Milan da cui ha avuto suo figlio Maddox, è spesso “di stanza a Miami”, dal momento che, pochi sanno, ha doppio passaporto ed è nata negli Stati Uniti.

Melissa, al di là della sua burrascosa e inquieta vita sentimentale, si tiene davvero in forma. Sport, in particolare palestra e corsa, un corpo da fare invidia a qualunque ventenne, e di recente ecco anche un nuovo amore nella sua vita. Stiamo parlando dell’astro nascente del tennis italiano Matteo Berrettini, più giovane di ben 9 anni. Non c’è che dire, insieme fanno davvero una bella coppia!

Un amore intenso, una relazione avviata solo da pochi mesi, che però è già di dominio pubblico. E per lui, che di recente sarebbe stato protagonista di prestazioni non proprio eccellenti oltre che di diversi infortuni, sono arrivate critiche pesanti circa un atteggiamento che imputerebbe alla Satta di essere “eccessiva fonte di distrazione” per il campione.

Mentre lui difende la sua nuova relazione, quanti di noi uomini vorrebbero per se una distrazione del genere? La Satta è bellissima, le sue immagini in costume con Berrettini, sulla spiaggia di Miami, fanno strabuzzare gli occhi.

Melissa Satta e l’intervento al braccio: ecco cosa è successo

Ed è proprio qui, in America, che pare che la bella Melissa sia sia sottoposta ad un inusuale intervento al braccio. Nulla di grave per carità, dal momento che la Satta ha rimosso solo un vecchio tatuaggio. Chissà se questo cambiamento di immagine ha a che fare con il suo nuovo amore, chissà che non si tratti di un tatuaggio che raccontava una delle tante storie che Melissa si è lasciata spalle.

Non c’è dubbio che ha amato e si è lasciata amare e ha ancora voglia di star bene e divertirsi. Non sappiamo cosa raffigurasse quel tatuaggio, ma di certo adesso non c’è più, è sparito, Melissa lo ha rimosso. Segno evidente che è iniziato un nuovo ciclo nella sua vita, che ha il fisico scultoreo di Matteo Berrettini.

Tutti i tifosi di Matteo, ovviamente, sperano che presto forni in forma smagliante e che la Satta gli dia la carica giusta, non solo lontano dai campi.