Mercato Napoli, colpo dalla Bundesliga: rinforzo a centrocampo

Mercato Napoli, gli azzurri lavorano ad un colpo a sorpresa che arriva direttamente dalla Bundesliga. Può essere seriamente lui il rinforzo chiesto dalla piazza e da Mazzarri in mezzo al campo. La coperta, in tal senso, sembra essere davvero corta. Andiamo a vedere le ultime notizie a tal proposito.

Gli azzurri, come è noto, sono attesi da una sessione a dir poco importante. Devono, infatti, inserire in rosa i rinforzi che servono a Walter Mazzarri per far ritrovare entusiasmo ad una squadra totalmente sfiduciata. Il primo colpo è stato Pasquale Mazzocchi, che ha realizzato il sogno di una vita. Sta per arrivare, inoltre, Lazar Samardzic per rimpiazzare Elmas, passato al Lipsia per 25 milioni di euro. In tal senso, però, occorre anche un altro innesto importante per i partenopei che in mediana hanno bisogno di un profilo per dare il cambio ad Anguissa, impegnato in Coppa d’Africa. E può seriamente arrivare dalla Bundesliga.

Mercato Napoli, colpo a centrocampo dalla Germania

Dopo lo Scudetto i partenopei stanno facendo i conti con dei problemi totalmente inaspettati. Era lecito immaginare delle difficoltà, ma non di questa portata e per questo a gennaio la compagine di De Laurentiis lavora per almeno altri tre colpi.

Stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, il Napoli ha avviato un sondaggio per Aster Vranckx. Di proprietà del Wolfsburg, ha ritrovato sé stesso dopo la parentesi negativa al Milan. E’ molto giovane ed ha ottime prospettive, come confermato dal fatto che ha trovato spazio anche nella Nazionale belga. Potrebbe arrivare con la formula del prestito e, conoscendo il campionato italiano, avrebbe bisogno di poco tempo per adattarsi.

Napoli, occhi su Vranckx: pista calda per l’ex Milan

Classe 2002, Aster Vranckx è passato anche per il Milan senza però lasciare troppo il segno. Complice la giovane età ed una concorrenza davvero di altissimo profilo in mezzo al campo, ha trovato pochissimo spazio e non ha mai convinto. Né Pioli né la piazza. Tornato al Wolfsburg dopo il prestito in rossonero, si è ritrovato ed ora ci pensa seriamente il Napoli. C’è stato in tal senso già un sondaggio da parte della società di Aurelio De Laurentiis, che potrebbe seriamente piazzare un colpo in mediana a basso costo per completare ulteriormente la rosa. La pista potrebbe diventare rovente nelle prossime ore. La situazione è da monitorare.