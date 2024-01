Lasciano perdere Osimhen: assalto a un altro bomber

Sembrava tutto fatto per l’acquisto di Victor Osimhen, ma hanno dirottato i loro interessi su un altro attaccante. Ecco di chi si tratta e perché il nigeriano non è più il primo nome della lista.

Victor Osimhen ha rinnovato da poco il contratto con il Napoli. L’accordo precedente sarebbe scaduto nel 2025, ma Aurelio De Laurentiis è riuscito a portare la nuova scadenza al 30 giugno del 2026, aumentando lo stipendio del centravanti nigeriano a dieci milioni netti a stagione. È una cifra che difficilmente Victor Osimhen riceverà a lungo, perché potrebbe essere venduto all’inizio della sessione estiva di mercato, come confermato recentemente proprio dal presidente del club partenopeo.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, un club di Premier League avrebbe seguito con grande interesse le prestazioni di Osimhen nell’ultimo biennio, mettendolo in cima alla lista dei desideri. Ma pare che abbiano cambiato idea e che adesso siano fortemente interessati ad un altro calciatore, più giovane di Osimhen e con caratteristiche abbastanza diverse. Ecco qual è il club in questione e perché Osimhen potrebbe perdere questa occasione.

Osimhen: niente Chelsea l’anno prossimo?

Fino a qualche giorno fa sembrava che il Chelsea fosse in pole position per l’acquisto di Victor Osimhen. Il centravanti della nazionale nigeriana ha una clausola rescissoria che non supera i 130 milioni di euro, cifra che non sembrava potesse rappresentare un ostacolo per i ‘Blues’. Nonostante il forte interesse per l’attaccante dei campioni d’Italia, sembra che Pochettino abbia cambiato idea, spostamento le proprie attenzioni altrove.

Il Chelsea segue con grande attenzione Jonathan David, attaccante canadese classe 2000 del Lille, autore di una stagione importante l’anno scorso e dotato di grandi capacità tecniche e atletiche. David ha un contratto in scadenza nel giugno del 2025, quindi potrebbe costare decisamente meno rispetto a Victor Osimhen. Proprio per questo motivo, la squadra londinese avrebbe intenzione di acquistarlo nella prossima sessione di mercato.

David è già arrivato in doppia cifra quest’anno e potrebbe essere pronto per un’avventura nel campionato più competitivo d’Europa. Mauricio Pochettino gradirebbe la presenza dell’attaccante canadese nel suo Chelsea, anche quest’anno piuttosto lontano dalla vetta della classifica. David darebbe profondità alla squadra, ma aumenterebbe anche il tasso tecnico. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare anche la prima offerta, in un intreccio con il Napoli che va anche oltre l’interesse dei Blues per Osimhen: David, infatti, è uno dei nomi in cima alla lista delle preferenze degli azzurri per la sostituzione del nigeriano.