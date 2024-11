Fabrizio Corona, accuse choc al calciatore del Napoli: “È uno stalker”

Fabrizio Corona ha lanciato pesantissime accuse contro un calciatore del Napoli: la rivelazione è davvero scioccante.

Il noto fotografo italiano è spesso al centro di gossip e notizie che hanno del clamoroso e che lancia attraverso le sue piattaforme digitali che si stanno sviluppando sempre di più negli ultimi anni. In estate è stato uno dei protagonisti del caso scommesse che ha coinvolto diversi calciatori di Serie A e ora sta continuando a lanciare indiscrezioni e notizie che, se dovessero essere mai confermate, avrebbero del clamoroso.

Ora Fabrizio Corona si è scagliato contro un calciatore del Napoli, rivelando delle accuse choc che sono state fatte nei suoi confronti.

Fabrizio Corona inchioda il calciatore del Napoli: gravi accuse

Il nome di Fabrizio Corona è sempre legato a scandali di ogni genere, con prove che il noto imprenditore italiano offre tramite i suoi portali privati.

In casa Napoli la situazione è molto tranquilla dal punto di vista sportivo, con tante situazioni intricate che sono state messe a posto in estate e che hanno lasciato spazio al lavoro e alla voglia di rinascere. Ma fuori dal campo c’è qualcosa ancora da chiarire e che ora sta iniziando a prendere piede.

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Corona, un calciatore del Napoli è stato accusato di essere uno stalker dalla compagna.

Mario Rui accusato di stalking: Fabrizio Corona svela tutto

Con una notizia apparsa sul proprio canale Telegram, Fabrizio Corona ha rivelato che Mario Rui è accusato di stalking dalla compagna. “Renata vive un periodo di forte fragilità emotiva“, ha scritto Fabrizio Corona sul proprio canale Telegram, “è in preda all’ansia, teme ogni giorno ripercussioni e possibili gesti folli da parte di Mario Rui“.

Questo è il testo del messaggio che – sempre come rivela Corona nel suo canale Telegram – arriva dal nuovo compagno della moglie del calciatore portoghese ma che, per il momento intende restare anonimo.

Secondo quanto riferisce Corona, infatti, Mario Rui è stato lasciato dalla moglie da qualche tempo e intanto Renata ha intrapreso una nuova relazione ma nell’ultimo periodo ci sarebbero stati atteggiamenti di Mario Rui che stalkerizzerebbe la moglie, impedendola di rifarsi una vita.

Accuse di stalking a Mario Rui: Corona rivela le frasi

“Viviamo con l’ansia e la paura, non sappiamo come vivere la nostra relazione in questa situazione opprimente che sembra senza via d’uscita“. Queste le frasi che il nuovo compagno della moglie di Mario Rui avrebbe riferito a Fabrizio Corona che le svela nel suo canale Telegram, lanciando una notizia clamorosa e che se confermata sarebbe gravissima.

Ovviamente la situazione di Mario Rui è da tenere sotto controllo ma fino a che non ci saranno denunce reali e prove certe è sempre giusto riportare quanto viene rivelato ma allo stesso tempo prendere le distanze da qualsiasi tipo di accusa.