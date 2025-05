Napoli, svolta per l’erede di Meret: sta per firmare

Per il Napoli c’è da registra una importante svolta che riguarda un erede potenziale di Alex Meret. Si tratta di un colpo di scena non di poco conto, dal momento che l’estremo difensore è pronto a firmare.

In casa Napoli tiene ovviamente ancora banco tutta la questione che gravita attorno al rinnovo di Alex Meret. Il suo attuale contratto con gli azzurri scadrà il 30 giugno e si tratta del caso più spinoso in senso assoluto in casa azzurra al pari di quello che riguarda Anguissa. In tal senso, è inevitabile che, al netto delle fisiologiche trattative per il rinnovo gli azzurri inizino a guardarsi attorno per non farsi trovare impreparati in caso di necessità. E da questo punto di vista arrivano importanti aggiornamenti.

La priorità per tutti, anche per il rapporto che si è creato negli anni, è quella di provare a chiudere un accordo per il rinnovo dell’ex SPAL ed Udinese, ma non si può dare nulla per scontato. Proprio per questo motivo è fisiologico guardarsi attorno e sono tanti i profili che la società sta valutando con attenzione. Ma andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano circa il nuovo portiere del Napoli, segnalando quelli che sono gli ultimi sviluppi da segnalare su questa pista che sarebbe sicuramente interessante.

Nuovo portiere del Napoli, arriva la svolta per l’estremo difensore

Si è parlato a lungo di Milinkovic-Savic del Torino, ma ovviamente sono diversi i profili che si stanno valutando. Tra questi è stato accostato con una certa insistenza al Napoli anche il profilo di Lucas Chevalier, estremo difensore dal rendimento straordinario di proprietà del Lille, che in Francia si è imposto all’attenzione di tutti come uno dei migliori nel suo ruolo di tutta la Ligue 1. E che adesso sembra essere pronto al grande salto, probabilmente insieme al suo compagno di squadra ed altro obiettivo del Napoli, vale a dire Jonathan David.

Proprio a proposito di Chevalier, però, sono da registrare degli sviluppi non di poco conto da registrare. Stando a quanto raccontato da Sacha Tavolieri, giornalista ed esperto di calciomercato, sul proprio account X, l’Aston Villa sta muovendo dei passi decisi verso Lucas Chevalier per renderlo il nuovo numero uno dei Villans. A quanto pare le parti si stanno avvicinando sempre di più, con Unai Emery che lo ha identificato come il suo portiere del futuro.

L’Aston Villa è una squadra ricca e con risorse economiche a dir poco importanti. Per questo per il Napoli la strada si mette in salita, dal momento che per Chavalier gli inglesi stanno facendo sul serio e lavorano per arrivare presto alla firma.