Conte, offerta dalla Premier: niente Juve, cifre folli

Una nuova svolta per conoscere subito il futuro di Antonio Conte. Una big della Premier League potrebbe anticipare la Juventus: la destinazione a sorpresa

Saranno ore intense per conoscere la decisione definitiva dell’allenatore del Napoli. La Juventus non mollerà la presa fino alla fine, ma spunta la mossa a sorpresa per il futuro in Inghilterra. Già ha allenato Chelsea e Tottenham in Premier: ecco la nuova destinazione.

Una voglia immensa di scrivere ancora tante pagine di storia. Conte dovrà comunicare in tempi brevi la sua decisione al presidente De Laurentiis: i due sono stati a cena insieme ad Ischia per festeggiare il compleanno del presidente. Saranno ancora ore di baldoria per gli azzurri in attesa del pullman scoperto di lunedì per ricevere l’abbraccio della tifoseria.

Subito dopo si farà sul serio per programmare la prossima stagione che sarà ancora più impegnativa visti gli impegni in Champions League. Il ds Manna cercherà di chiudere subito per il colpo Kevin De Bruyne, ma bisognerà prima capire cosa farà Conte in vista della prossima stagione. Spunta la mossa a sorpresa dalla Premier League: cifre folli per l’allenatore leccese.

Calciomercato Napoli, la decisione di Conte: vola in Inghilterra

La dirigenza partenopea è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa del futuro. Con il ritorno in Champions ci saranno numerosi acquisti per competere con le altre big europee: spunta la prossima destinazione in Premier League per Conte, la novità assoluta.

La Juventus vorrebbe a tutti i costi Antonio Conte sulla panchina bianconera, ma pochi minuti l’edizione de Il Mattino ha lanciato una nuova bomba di calciomercato. L’attuale allenatore del Napoli sarebbe finito nel mirino del Manchester United che ha intenzione di ripartire dopo il fallimento di questa stagione. Amorim non è riuscito a riportare entusiasmo con il suo arrivo a metà stagione: il manager portoghese potrebbe salutare dopo la sconfitta in finale di Europa League contro il Tottenham.

I Red Devils hanno pensato così all’allenatore del Napoli per rivoluzionare subito il loro progetto. Il club bianconero continua a monitorare attentamente il post Tudor: Conte è il primo nome della lista del ds Giuntoli. In Premier League andrebbe a guadagnare più di 10 milioni di euro a stagione: in caso di proposta concreta, l’allenatore del Napoli ci penserà sul serio nonostante il triennale firmato con De Laurentiis.