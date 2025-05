Napoli, svolta dalla Juve: il primo affare per Allegri

Il Napoli vorrebbe chiudere un nuovo affare in casa Juventus per accontentare subito Allegri. Spunta il nuovo intreccio suggestivo, ecco la nuova mossa vincente

Massimiliano Allegri non vede l’ora di tornare ad essere protagonista in Serie A. La nuova mossa decisiva dalla Juventus come prima richiesta dell’allenatore livornese: ormai ci siamo per chiudere l’affare.

La dirigenza partenopea è al lavoro per rinforzare la rosa del futuro. Dopo il trionfo dello Scudetto, gli azzurri continueranno ad essere protagonisti in Serie A con un cammino che si preannuncia suggestivo in Champions League. Il presidente De Laurentiis ha confermato l’interesse per Kevin de Bruyne pronto a vestire la maglia azzurra a partire dalla prossima stagione.

Calciomercato Napoli, la mossa vincente di Allegri: l’intreccio con la Juve

Una nuova mossa a sorpresa per ambire a grandi palcoscenici. Il Napoli è orientato ad allestire una rosa competitiva per vivere un altro anno da protagonista. L’obiettivo di De Laurentiis è quello di non ripetere gli errori della passata stagione: dopo aver vinto lo Scudetto con Spalletti, ha collezionato un decimo posto che grida ancora vendetta.

Come svelato dal giornalista di Dazn, Orazio Accomando, la Juventus farà all-insu Antonio Conte offrendo un triennale a 8 milioni più bonus. Il profilo per la panchina del Napoli è quello di Allegri anche se il Milan sulle sue tracce, ma il presidente De Laurentiis ha anticipato tutte le big italiane. Nel frattempo l’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha rivelato su Sportitalia che la società partenopea aveva pensato a Dusan Vlahovic per accontentare l’ex Juve: difficilmente arriverà in maglia azzurra. L’ingaggio di 12 milioni di euro dell’attaccante serbo farà virare ADL su altri profili per l’attacco.

Il ds Manna ha nel mirino David e la sorpresa Nunez del Liverpool per rinforzare la rosa del futuro. Saranno settimane importanti per chiudere subito i primi affari in ottica futura: tutto può cambiare improvvisamente in casa azzurra. Allegri è l’indiziato numero uno a sostituire al meglio Antonio Conte che comunicherà la sua decisione ad inizio giugno.

Il presidente De Laurentiis cercherà di convincerlo con il suo nuovo progetto tecnico. Ormai ci siamo per la nuova svolta dalla Juventus: ecco la mossa a sorpresa per ambire a grandi palcoscenici. Una nuova richiesta arriverà nelle prossime ore, ma prima il numero uno del club partenopeo dovrà annunciare il prossimo allenatore.