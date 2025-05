Napoli: intreccio con il Barcellona, c’entra Paixao

I partenopei potrebbero essere coinvolti in un intrigo di calciomercato importante con i catalani. C’è la possibilità di un colpo importante

Nonostante il futuro di Conte resta appeso ad un filo, Manna sta lavorando in modo molto attento sul calciomercato per andare a rinforzare la rosa a disposizione del prossimo tecnico. Il nome di Paixao è da tempo sulla lista del direttore sportivo del Napoli tanto che doveva arrivare già a gennaio. Poi la richiesta del Feyenoord ha un po’ rallentato il tutto e rinviato la questione alle prossime settimane quando i partenopei sarebbero intenzionati a fare un tentativo per capire la reale fattibilità dell’operazione.

Su Paixao, comunque, non c’è solo il Napoli. Il brasiliano interessa molto anche al Barcellona e attenzione ad un possibile intreccio di calciomercato fra i due club. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e delle suggestioni considerato che entrambi i club hanno altre priorità. Ma resta un qualcosa da seguire con attenzione visto che parliamo di un calciatore che da tempo è nel mirino di entrambe le squadre.

Calciomercato Napoli: intrigo con Paixao, le ultime

Il Napoli potrebbe anche lasciare strada al Barcellona per quanto riguarda Paixao per andare a prendere un altro calciatore di assoluto livello e di qualità. Naturalmente parliamo di una ipotesi che dovrà essere valutata con attenzione visto che al momento le priorità sono altre e per questo motivo non è da escludere che con un nuovo allenatore le cose potrebbero cambiare magari anche in meglio sugli obiettivi.

L’arrivo di Paixao al Barcellona potrebbe portare il Napoli magari fare un tentativo per Ferran Torres, in uscita dai blaugrana nel prossimo calciomercato. Lo spagnolo ha un costo importante, ma ADL avrebbe deciso di non attendere più e iniziare a spendere per costruire una squadra importante anche a livello europeo e per questo motivo è un qualcosa da tenere in considerazione.

Naturalmente la speranza del Napoli è che si possa proseguire con Conte e Ferran Torres è un nome che stuzzica e non poco in chiave calciomercato il tecnico leccese. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte anche del Barcellona su Paixao. Ma parliamo di un qualcosa che è destinato ad entrare nel vivo in davvero poco tempo visto che il giocatore del Feyenoord non ha alcuna intenzione di attendere molto. E vedremo se Ferran Torres ritornerà ad essere un obiettivo fattibile per il Napoli.