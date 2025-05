Napoli, non solo De Bruyne: altro talento dalla Premier

Kevin De Bruyne è pronto a firmare il suo contratto con il Napoli. Spunta un nuovo intreccio dalla Premier League per un’altra stella: la verità

La dirigenza partenopea è sempre molto attiva per continuare a vincere. Dopo il trionfo Scudetto spuntano i prossimi affari del ds Manna: ecco il dettaglio a sorpresa per un’altra stella dalla Premier League oltre De Bruyne.

Novità importanti in casa Napoli per allestire una rosa competitiva in vista del futuro. La società partenopea vorrebbe subito chiudere nuovi affari per la prossima stagione: il ds Manna è sempre molto attivo per puntellare ogni reparto della formazione del Napoli. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare alla fumata bianca: ecco tutte le novità dell’ultim’ora. Il presidente De Laurentiis non ha intenzione di badare a spese: il suo obiettivo è quello di competere anche in Champions League per arrivare fino in fondo ad ogni competizione.

Calciomercato Napoli, la novità dalla Premier League: affare totale

Il numero uno del club partenopeo non vuole commettere gli errori del passato come il post Luciano Spalletti. In caso di addio di Antonio Conte, il sostituto è quello di Max Allegri per continuare a vincere anche in campo internazionale. Spunta il nuovo affare dalla Premier League: i dettagli dell’operazione.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Rudy Galetti, sul portale TeamTalk il Napoli è pronto a chiudere anche per il colpo in attacco che porta a Callum Hudson-Odoi del Nottingham Forest. L’ex Chelsea ha un contratto fino al 2026 ed ha disputato un’ottima stagione con il club inglese sfiorando la Champions League. Il club partenopeo ha chiesto le prime informazioni per imbastire subito una nuova trattativa: ecco la novità dell’ultim’ora.

Il ds Manna cercherà subito di chiudere nuovi innesti di caratura internazionale per sognare in grande. La Champions League resta un sogno per De Laurentiis. Sono stati giorni di festeggiamenti, ma ora c’è l’urgenza di programmare la prossima stagione. Una voglia immensa di trovare nuove soluzioni anche per la rosa del futura: Callum Hudson-Odoi non vede l’ora di sbarcare in Serie A per mettersi in luce nel campionato italiano.

L’ex Chelsea è voglioso di una nuova soluzione italiana dopo gli anni d’oro in Premier League: una destinazione a sorpresa in Serie A con il Napoli che continua a monitorare la sua situazione. Fumata bianca in arrivo.