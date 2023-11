Giorgia Palmas, lo zoom è inevitabile: visione rovente

Giorgia Palmas da favola, l’ex velina di Striscia la Notizia sfodera un primo piano pazzesco: impossibile non farsi tentare dallo zoom

Tutti i consensi che aveva raccolto, da giovanissima, agli esordi a Striscia la Notizia, ha continuato ad ottenerli nel corso della sua carriera e sono addirittura aumentati. Parliamo di una delle bellezze più amate d’Italia, in grado di guadagnarsi un pubblico da diversi milioni di ammiratori. Giorgia Palmas è sempre una garanzia.

Del resto, se nel popolare tg satirico hai la ‘sfortuna’ di arrivare subito dopo Elisabetta Canalis, e riesci a non farla rimpiangere più di tanto, significa che hai qualcosa di speciale. Giorgia in effetti arrivava a Striscia con credenziali ottime, tra cui il secondo posto conquistato a Miss Mondo, nel 2000, appena 18enne. Una bellezza genuina cui la Palmas ha poi associato una grande classe e presenza scenica, diventando un personaggio televisivo particolarmente apprezzato. E non solo.

Showgirl, modella dalla grande sensualità, influencer di prestigio sui social, Giorgia si fa preferire tra tante celebrità non soltanto per la sua esteriorità ma anche per un carattere gioviale, sorridente e spontaneo. Che contribuisce forse a mantenere su di lei quell’aura da eterna ragazzina, nonostante il trascorrere del tempo. La Palmas ha oggi 41 anni, eppure non si direbbe affatto.

Su Instagram, il suo pubblico sfiora i due milioni di followers. Scatti sempre imperdibili, dal fascino e dall’eleganza sopraffini. Con spesso protagonista la sua famiglia, tra i figli e il suo Filippo Magnini. Che quando non compare negli scatti si presta nel ruolo di fotografo, con ottimi risultati.

Giorgia Palmas, vista così da vicino colpisce al cuore: sguardo letale e top aderente devastante

Gli ultimi scatti di Giorgia sono davvero da urlo. In una delle oasi naturalistiche della provincia di Como, ci manda fuori di testa con la sua sensualità avvolgente, testimoniata da un primo piano micidiale.

Il filtro in bianco e nero le conferisce ancora maggior fascino. Lineamenti dolcissimi e insieme intriganti, uno sguardo che non ammette repliche, un top bianco attillato e semi trasparente quanto basta per far sì di voler ricorrere necessariamente allo zoom. I fan impazziscono e tra i commenti come sempre la esaltano: “Vabbè ma che spettacolo”, “Chissà in quanti Tarzan arrivano, in questa giungla”, “Sei più bella di un dipinto”, “Davvero troppo bella”.