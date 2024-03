Si prendono Kvara con Osimhen: 230 milioni al Napoli

Via al doppio clamoroso addio in casa Napoli: arrivano 230 milioni, via sia Kvaratskhelia che Osimhen in estate

L’arrivo di Calzona sembra aver riportato l’entusiasmo giusto, e i risultati tanto sperati, in casa Napoli. La squadra campione d’Italia ha vissuto momenti davvero difficili da mandare giù ed è per tale ragione che nel calciomercato estivo molto cambierà.

La società partenopea ha sbagliato, questo è chiaro. Ha sbagliato nella scelta dell’allenatore per ben due volte. Perché la decisione di affidare la panchina nelle mani di Rudi Garcia è risultata essere addirittura scellerata. Così come la gestione di Walter Mazzarri, chiamato a risollevare le sorti di una squadra che l’anno scorso faceva tremare mezza Europa.

Ora, con Calzona, tutto sembra stia rientrando verso una normalità. Ci sarà da comprendere chi effettivamente prenderà il posto del Ct della Slovacchia, destinato ad abbandonare questo suo doppio ruolo e a lasciare vacante la panchina del Napoli. Nel frattempo, però, in casa azzurra già si parla di mercato.

L’addio di Piotr Zielinski destinato a zero a vestire la maglia dell’Inter è ormai dietro l’angolo: il polacco ha rifiutato il rinnovo col Napoli e tradirà gli azzurri per la squadra di Inzaghi. Allo stesso modo pare sempre più scontata la partenza di Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano lo scorso gennaio ha parlato chiaro: ha già deciso il suo destino che verosimilmente lo porterà lontano da Napoli e dalla Serie A. Ma adesso non sembra essere il solo. Anche Khvicha Kvaratskhelia potrebbe finire clamorosamente sulla lista degli addii: al Napoli arriveranno ben 230 milioni di euro.

Il talento georgiano si è ultimamente ritrovato dopo mesi assai deludenti. E così anche i top club europei stanno tornando a pensare a lui per l’estate, con uno in particolare che sembrerebbe intenzionato a formulare una proposta da urlo.

Il PSG potrebbe infatti farsi avanti per il duo napoletano e regalarlo a Luis Enrique. I francesi a fine stagione perderanno Kylian Mbappè e avranno da investire diversi milioni per potenziare pesantemente l’attacco.

Addio a Osimhen e Kvara: il Napoli incassa 230 milioni

Osimhen, che fino ad ora ha segnato 13 gol e firmato 4 assist in 23 presenze, è da tempo la priorità per il centro dell’attacco. Ma occhio anche a Kvara, dal momento che potrebbe diventare lui il padrone della fascia sinistra per la prossima stagione dei francesi.

Non sarà facile trattare con De Laurentiis che farebbe comunque fatica a cederli entrambi, perlopiù ad un solo club: con 230 milioni di euro in tasca, però, anche il patron del Napoli non potrebbe assolutamente opporsi.