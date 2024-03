Inter, anche Raspadori in attacco: ipotesi di scambio con il Napoli

Il mercato dell’Inter è pronto ad infiammarsi: occhio all’attacco dove spunta il clamoroso scambio per Raspadori

La stagione va avanti e si avvicina alla sua naturale conclusione. Lo sa bene l’Inter di Simone Inzaghi che, nonostante il flop in Champions League, è pronta a cucirsi in petto la seconda stella e a regalare ai suoi tifosi il ventesimo Scudetto della storia nerazzurra.

Parallelamente il calciomercato sta già prendendo corpo in casa Inter e le idee sono molteplici per i mesi estivi. Una delle sezioni del campo che Beppe Marotta curerà molto attentamente nei prossimi mesi estivi è l’attacco. L’Inter è una corazzata vera e propria anche nel reparto avanzato: non mancano tuttavia difetti.

Alexis Sanchez è quasi certo che lascerà la squadra nerazzurra a scadenza contrattuale: il cileno non ha soddisfatto appieno e dirà addio a zero il prossimo 30 giugno. L’Inter a questo punto dovrà fare anche i conti con Marko Arnautovic, che da mesi viene considerato una pedina importante ma a mezzo servizio: l’austriaco, spesso e volentieri, si è ritrovato fuori per infortunio.

Ciò che Marotta sta cercando è un calciatore con le caratteristiche di Sanchez ed è per questo che Giacomo Raspadori, già qualche settimana fa accostato alla Juventus, piace tantissimo all’amministratore delegato dei nerazzurri. L’ex Sassuolo è un attaccante completo in grado di giocare a supporto dei compagni con grande qualità.

Oltre a Gudmundsson del Genoa, dunque, la dirigenza meneghina sta guardando al talento del Napoli con enorme interesse e non è affatto eslcuso che durante la prossima sessione di calciomercato Marotta imbastisca una trattativa per portare Raspadori a Milano alla corte di Simone Inzaghi.

Il dirigente dell’Inter potrebbe approfittare dell’interesse del club di De Laurentiis per un gioiello nerazzurro.

Raspadori con lo scambio: l’offerta dell’Inter

Ventiquattro anni ed un contratto in essere per altre quattro stagioni. Giacomo Raspadori è letteralmente blindato dal Napoli ma davanti ad una proposta allettante sia il club che il calciatore stesso potrebbero decidere per la separazione.

E l’ipotesi Inter è destinata a decollare nelle prossime settimane visto che gli azzurri sono attratti dal fantasista Valentin Carboni, di proprietà della società di Zhang ma attualmente in prestito al Monza. Con Raspadori a Milano, al momento fermo a 5 reti e 3 assist vincenti in maglia azzurra, si aprirebbe il discorso Carboni.

Il 19enne di Buenos Aires fino a questo momento ha stupito tutti, trovando l’ambiente ideale agli ordini di Palladino. E non è quindi escluso che lo scambio tra le parti, che accontenterebbe tanto l’Inter quanto il Napoli, possa decollare nelle prossime settimane.

Carboni con i biancorossi ha collezionato 23 apparizioni nelle quali ha siglato 2 gol e firmato 4 assist vincenti: lo scambio tra i nerazzurri e la società di De Laurentiis lo metterebbe con Raspadori al centro dell’attenzione a fine stagione.