“Giustizia!”: polemiche Juve-Napoli, la beffa fa infuriare i tifosi

Il Napoli si gode la vittoria all’ultimo respiro contro la Juventus, ma attenzione alle polemiche che nascono nel giorno dopo. Che beffa per i tifosi, infuriati e scatenati sui social

Ancora cinque punti e il Napoli può finalmente festeggiare la matematica vittoria dello Scudetto. La vittoria contro la Juventus e la sconfitta della Lazio contro il Torino hanno aperto uno scenario nuovo, che catapulta la città partenopea in un ritrovato entusiasmo. Un qualcosa di importantissimo, considerando che questo mese di aprile aveva mostrato qualche piccola crepa nel morale della piazza e della squadra allenata e guidata da Luciano Spalletti.

Dopotutto, il modo con cui il Napoli è stato eliminato dal Milan in Champions League brucia ancora parecchio. Anche se la rete al 93′ di Raspadori è un toccasana per il morale e per lo spirito degli azzurri, che ora sperano di poter festeggiare il titolo tra poco meno di una settimana. Intanto, le polemiche nel day-after la sfida dell’Allianz Stadium continuano a scatenarsi, coadiuvate anche da qualche tweet che accende e scatena i tifosi di ambedue le parti. La Juventus non ha ben digerito la sconfitta interna con gli azzurri, mentre per i tifosi del Napoli si è tornatati a sognare ad occhi aperti.

Juventus-Napoli, il tweet di Varriale scatena le polemiche: ecco svelato tutto

Un tweet al veleno è quello del noto giornalista Enrico Varriale. Simpatizzante dei colori azzurri e mai tenero nei confronti della Vecchia Signora, le sue parole nel post-gara accendono gli animi delle due tifoserie. In un senso o nell’altro.

Attraverso i propri canali social, Varriale ci va giù pesante nei confronti della Juventus: “La simulazione volgare di Cuadrado non è una cosa nuova”. Anche perché la beffa, continua il giornalista, fa ancora infuriare i tifosi bianconeri: “La cosa inedita e bella è rappresentata dal fatto che il colombiano, rimanendo a terra dopo la sceneggiata, ha sguarnito la difesa juventina facilitando il gol di Raspadori. Un atto di giustizia del Dio del calcio”.