Rinnovo Kvara: incontro a Milano, ADL ha deciso

Ultimissime di calciomercato sulla trattativa per il rinnovo di contratto di Kvaratskhelia. Ecco cosa ha deciso Aurelio De Laurentiis.

Aggiornamenti riguardo il futuro di Kvaratskhelia. Il man of the match della sfida del Castellani, che ha deciso la partita e dato al Napoli i tre punti contro l’Empoli, è in trattativa con gli azzurri per quanto riguarda il rinnovo di contratto.

De Laurentiis ha deciso. A Milano, infatti, è in corso un vero e proprio vertice per dicutere i termini di questo accordo. Arriverà la fumata bianca? Ecco tutti i dettagli.

Quale sarà il destino di Kvaratskhelia al Napoli?

Dalla scorsa estate l’entourage del calciatore spinge per l’addio del georgiano, che era finito nel mirino del Psg che era disposto a ricoprire di soldi il calciatore ed il NapolI.

La ferma opposizione di Conte aveva covinto il calciatore a proseguire la sua esperienza a Napoli con la promessa di rinnovo da parte di De Laurentiis.

Adesso la trattativa per il prolungamento di Kvaratskhelia è entrata nel vivo. Ecco tutti i dettagli.

Kvaratskhelia Napoli: aggiornamenti sul rinnovo

E’ il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio a fare il punto riguardo l’affare relativo al rinnovo di contratto di Kvaratskhelia.

C’è stato un incontro fra le parti per porre le basi di questo accordo, per la firma sul contratto del calciatore azzurro.

Ecco la verità riguardo le cifre, con il georgiano che è pronto a battere cassa e chiedere uno stipendio importante alla società di Aurelio De Laurentiis.

La proposta, infatti, dovrà essere avallata dal patron azzurro che fino a questo momento non ha dato il via libera all’affare.

Rinnovo Kvara Napoli: i dettagli

Il Napoli ha offerto al calciatore un contratto da 5 milioni a stagione più bonus. E’ questo lo stipendio massimo che può offrire la società di Aurelio De Laurentiis.

Qual è la richiesta di stipendio fatta da Kvaratskhelia al Napoli?

Secondo le ultime indiscrezioni, il calciatore vorrebbe incassare dal Napoli 8 milioni a stagione. Le parti sono in contatto e quasi sicuramente si rivedranno a Milano per un altro faccia a faccia, dopo la sfida di campionato contro il Lecce.

Il contratto del calciatore è in scadenza a giugno 2027, ma ovviamente De Laurentiis vuole trovare un accordo anche perché in caso di mancato via libera sul rinnovo, Kvaratskhelia può partire la prossima estate.