Stallo Conte, Allegri ha deciso: svelata la sua prossima squadra

L’incertezza relativa al futuro di Antonio Conte avrebbe portato Massimiliano Allegri a riflettere e prendere una decisione in merito al suo.

La sensazione è che più si va avanti e più il toscano si allontana dalla panchina del Napoli, anche perché è risaputo oramai da mesi che la priorità di Aurelio De Laurentiis è quella di provare il salentino a restare. Per certi versi il colpo Kevin De Bruyne è studiato proprio in quest’ottica, con Allegri che di conseguenza avrebbe cominciato a guardarsi intorno valutando anche altre soluzioni.

La più concreta è in Serie A, con il toscano che da possibile condottiero potrebbe addirittura diventare il primo rivale proprio del Napoli allo scudetto.

Stallo Conte: Allegri snobba il Napoli e firma altrove

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Massimiliano Allegri, uno dei nomi più chiacchierati e richiesti in questo nuovo valzer di allenatore che si starebbe verificando in Serie A. Eppure, nonostante questo, il tecnico toscano non avrebbe ancora trovato squadra, complice anche la sua voglia di mettersi in gioco in un progetto ambizioso che possa stimolarlo al massimo.

Per certi versi quello del Napoli faceva decisamente al caso suo, anche perché proprio come successo alla Juventus nel 2014 si sarebbe messo alla guida di una squadra che usciva dalla gestione Conte con l’intento di continuare ad essere competitiva non solo in Italia ma anche e soprattutto in Europa. In questi giorni l’arrivo di Allegri a Napoli è stato dato addirittura per scontato, ma lo stallo relativo al futuro dell’allenatore salentino rischia invece di aver fatto saltare tutto favorendo una rivale del Club partenopeo.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, Massimiliano Allegri è stanco di aspettare il Napoli ed avrebbe aperto le porte all’Inter, che fra poco più di una settimana svelerà se in panchina nella prossima stagione ci sarà ancora Simone Inzaghi o meno.

Cambia la situazione di Allegri: le ultime

Massimiliano Allegri ha deciso di dettare lui i tempi della trattativa con il Napoli. Se entro il weekend De Laurentiis non gli farà sapere niente, l’ex Juventus comincerà a guardarsi intorno per evitare di rimanere fermo un’altra stagione, anche perché la voglia di tornare a mettersi in gioco è tanta.

A fronte di questo, scrivono i colleghi di Tuttosport, Massimiliano Allegri avrebbe aperto dei discorsi esplorativi con l’Inter, che a sorpresa potrebbe ritrovarsi costretta a sostituire Simone Inzaghi. Ad oggi Napoli resta la prima soluzione per il toscano, ma anche un ritorno a Milano non è completamente da escludere, sia sponda nerazzurra che rossonera, anche perché il Milan del neo direttore sportivo Igli Tare resta sempre lì in agguato. Staremo a vedere.