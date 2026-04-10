McTominay, il jolly totale: il Napoli si aggrappa al suo uomo ovunque

McTominay protagonista nel Napoli: numeri, ruolo e versatilità del centrocampista diventato uomo chiave per Conte in stagione

Ci sono giocatori che interpretano un ruolo. E poi ce ne sono altri che riescono a trasformarlo, adattandosi a ogni esigenza della squadra senza perdere efficacia.

Nel calcio moderno, la versatilità è diventata una risorsa fondamentale. Allenatori e sistemi di gioco cambiano continuamente, e chi riesce a occupare più posizioni con la stessa qualità diventa un valore aggiunto difficile da sostituire.

È in questo scenario che si inserisce una delle storie più interessanti della stagione del Napoli, costruita attorno a un calciatore capace di essere ovunque.

McTominay, il jolly di Conte: numeri, ruolo e impatto decisivo

Scott McTominay è diventato molto più di un semplice centrocampista. Nel corso della stagione, Antonio Conte lo ha utilizzato praticamente in ogni posizione dal centrocampo in su: mezzala, esterno, mediano, trequartista e persino riferimento offensivo nei momenti più complessi delle partite.

Una duttilità che lo rende un elemento chiave negli equilibri della squadra. McTominay è il classico “interruttore” del sistema, capace di incidere sia in fase difensiva che offensiva grazie a letture, intensità e continuità di rendimento.

I numeri confermano il suo peso specifico. Quando è stato disponibile, è stato praticamente sempre in campo: 37 presenze su 43 partite complessive, con 34 da titolare. È anche il giocatore più utilizzato della rosa per minuti totali, superando quota 3.000. Dati che raccontano la fiducia totale dell’allenatore.

Ma non è solo una questione di presenza. McTominay è anche uno dei principali riferimenti offensivi del Napoli. In stagione ha già raggiunto la doppia cifra, con 11 gol complessivi e 7 in campionato, numeri che lo collocano tra i migliori realizzatori della squadra insieme a Rasmus Hojlund.

Il dato più sorprendente riguarda l’Europa: è lui il capocannoniere del Napoli in Champions League, nonostante non sia un attaccante di ruolo. Un dettaglio che sintetizza perfettamente la sua capacità di incidere nei momenti chiave.

Oltre ai gol, c’è l’aspetto caratteriale. McTominay si è distinto per resilienza e capacità di reagire alle difficoltà, come dimostrano le prestazioni giocate anche in condizioni fisiche non ottimali. Episodi che hanno contribuito a rafforzare il suo status all’interno della squadra.

Per questo il Napoli sta lavorando per blindarlo, considerandolo uno dei pilastri su cui costruire il futuro. Un giocatore così, per caratteristiche e continuità, è difficilmente sostituibile.

Nel frattempo, la stagione entra nella fase decisiva. L’obiettivo principale resta la qualificazione alla Champions League, ma sullo sfondo c’è anche un traguardo personale importante: il Mondiale con la Scozia, che rappresenterebbe un passo storico nella carriera del centrocampista.

Segno che il percorso di McTominay non si ferma qui. Perché quando un giocatore riesce a essere decisivo in ogni zona del campo, diventa inevitabilmente qualcosa di più: una certezza. Una presenza costante. Un punto di riferimento.