Napoli, che gol di Ndombele: il video della sassata del neo acquisto

Il centrocampista francese Ndombele si è presentato con una grande rete nell’amichevole di questo pomeriggio contro la Juve Stabia

Vittoria convincente per il Napoli contro la Juve Stabia nell’amichevole di questo pomeriggio al “Maradona”. Gli azzurri si sono imposti per 3-0 con gol di Ndombele, Ambrosino e Zerbin. Luciano Spalletti ne ha approfittato per mandare in campo pure i nuovi acquisti Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori.

Nel test, però, è stato soprattutto il centrocampista giunto dal Tottenham a mandare in visibilio i tifosi azzurri. L’ex Lione ha infatti realizzato una splendida rete. Il francese ha fatto stropicciare gli occhi ai 35mila spettatori che hanno riempito per l’occasione lo stadio partenopeo.

Napoli, Ndombele subito a segno contro la Juve Stabia: l’avventura del francese comincia con un eurogol alle ‘Vespe’

Contro la compagine di Castellammare di Stabia il Napoli ha dovuto aspettare i secondi quarantacinque minuti per rompere il ghiaccio. Tuttavia, ne è valsa la pena perché Tanguy Ndombele si è presentato ai tifosi con un biglietto da visita spettacolare. Il centrocampista ha sbloccato il punteggio con un autentico eurogol.

Nell’occasione, il francese ha racchiuso le sue caratteristiche di gioco esplodendo un tiro secco di destro da appena l’area di rigore dopo una percussione centrale che ha confermato le sue doti di elemento di gamba dotato di grande forza fisica.

Ndombele domenica è rimasto in panchina nella partita contro il Monza ma dovrebbe debuttare nella trasferta di domenica sera contro la Fiorentina. Una partita impegnativa dalla quale la squadra di Luciano Spalletti si attende conferme dopo il buon avvio. I viola saranno impegnati domani nel ritorno della gara di playoff di Conference League in casa del Twente. I toscani hanno vinto per 2-1 nella partita d’andata.