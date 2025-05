Napoli, Conte verso i saluti: nuovo allenatore, niente Allegri

Il Napoli sta rischiando seriamente di perdere Antonio Conte come allenatore ed in tal senso l’addio sembra vicino. Attenzione, però, alle ultime notizie che arrivano da questo punto di vista, visto che il suo erede può essere un profilo diverso da Allegri.

L’euforia non si placa in casa partenopea, dal momento che è stata una autentica impresa quella realizzata da Antonio Conte e dai suoi uomini, che hanno portato questa squadra dal decimo posto dell’anno scorso sul tetto d’Italia. Si ha la netta sensazione che il tecnico si sia convinto del fatto che oltre questo obiettivo in casa Napoli non si può andare. Ovviamente, però, l’incontro di oggi lascia tutti in sospeso, dal momento che le parti sono rimaste in sospeso, in attesa di aggiornamenti che potrebbero però arrivare già nei prossimi giorni.

In tal senso, però, la società non ha nessuna intenzione di restare con le mani in mano, nella assoluta consapevolezza del fatto che tutto può succedere e che non si può ripetere quanto fatto nella passata stagione, con una improvvisazione totale che ha portato la squadra al decimo posto. In tal senso, però, si è parlato a lungo di Massimiliano Allegri come erede di Conte ma ora emerge un nuovo profilo, anche lui in rotta con il suo attuale club. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Napoli, nome nuovo per la panchina per il dopo Conte: le ultime notizie

Ovviamente non sarà una eredità facile da raccogliere per motivi a dir poco ovvi per chiunque. In tal senso sembrava che Allegri fosse concretamente l’unica pista in piedi ma in realtà, a quanto pare, le cose non stanno così. A riferire dei dettagli a riguardo è il giornalista Armando Areniello nell’ambito di un post pubblicato sui suoi canali social. E si tratta di notizie non di poco conto, dal momento che si tratta di un profilo alternativo a Massimiliano Allegri per la panchina del Napoli.

A quanto pare, infatti, una delle piste da seguire per il futuro della panchina del Napoli è quella che porta a Gian Piero Gasperini. Come è noto, infatti, il tecnico ex Genoa potrebbe seriamente dire addio all’Atalanta ed il Napoli lo sta seguendo con interesse. Si tratta di una novità per questa finestra ma non in senso assoluto, dal momento che anche un anno Aurelio De Laurentiis, prima di chiudere per Antonio Conte, ci aveva provato seriamente per lui. Si attendono sviluppi da questo punto di vista.