Tegola Lautaro, ansia totale per i tifosi dell’Inter

I tifosi nerazzurri sono in preda all’ansia più totale: tegola Lautaro Martinez. Ecco nel dettaglio cosa sta succedendo

Cresce l’attesa dei tifosi dell’Inter per l’euroderby della Madonnina, in calendario il 10 maggio e il 16 maggio. Un doppio confronto che deciderà chi volerà a Istanbul per la finale di Champions League contro la vincente dell’altra semifinale tra i detentori del trofeo, il Real Madrid, e il Manchester City.

Ma prima della sfida contro i cugini rossoneri gli uomini di mister Simone Inzaghi sono chiamati a confermare l’ottimo momento di forma, 12 gol all’attivo e un solo al passivo negli ultimi match, contro la Roma di un José Mourinho. I giallorossi sono reduci dal pari esterno con il Monza con la coda velenosa delle pesanti accuse del tecnico portoghese all’indirizzo dell’arbitro del match allo “Zini”, Chiffi, “il peggior arbitro che ho incontrato nella mia vita. Tecnicamente orribile, empatia zero, comunicazione zero e sensibilità zero“.

I nerazzurri, invece, hanno seppellito sotto 6 gol il malcapitato Hellas Verona. Sugli scudi ancora una volta Lautaro Martinez. Doppietta per il “Toro” contro i veneti: al momento 19 i centri in campionato per l’argentino, tre in meno del capocannoniere Victor Osimhen, fresco campione d’Italia con il Napoli.

Lautaro, l’interesse di Manchester United, Tottenham e l’Arsenal

Con un Lautaro Martinez in formato scudetto il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi può guardare con fiducia al rush finale di stagione che deciderà il suo futuro sulla panchina della “Beneamata”. I tfosi nerazzurri, invece, non dormono sonni tranquilli paventando che il “Toro” possa levare le tende.

Il rendimento di Lautaro Martinez, infatti, non è passato inosservato in Premier League: il Manchester United, il Tottemham e l’Arsenal hanno messo nel mirino l’attaccante argentino. E se davvero una di quest’ultime dovesse affondare il colpo, l’Inter, alla luce della sua difficile situazione finanziaria, potrebbe fare ben poco per respingerne l’assalto. Una situazione che, come detto, tiene in ansia i tifosi nerazzurri che sono consapevoli che molte delle fortune calcistiche della “Beneamata” sono legate proprio al “Toro” Lautaro Martinez.

Tuttavia, non è così scontato che l’argentino prenda il volo per la Premier League. Nel calciomercato dei giorni nostri decisiva è sempre la volontà del calciatore. In tal senso Lautaro Martinez ha più volte manifestato la volontà di proseguire la propria avventura in nerazzurro. Dunque, i tifosi possono tranquillizzarsi? Non proprio. I calciatori, si sa, sono di umore mutevole e di “salute” cagionevole: dal giorno alla notte possono cambiare idea in quanto in preda a un improvviso “mal di pancia”. E, quindi, Lautaro Martinez che è forte come un “Toro” saprà esserlo anche dinanzi alle offerte da capogiro delle suddette big della Premier League? Lo scopriremo solo vivendo.