Milik lascia la Juve: resta in Serie A

Filtrano indiscrezioni sul futuro prossimo di Milik. A gennaio il centravanti polacco potrebbe lasciare la Juventus

Spazio doveroso alle nazionali, il campionato si prende una pausa di un paio di settimane per riprendere poi alla grande con il confronto diretto tra Inter e Juventus.

La formazione di Massimiliano Allegri sta sorprendendo un po’ tutti. Non dal punto di vista del gioco, non certo entusiasmante, quanto per i risultati inanellati che l’hanno posta alle spalle della superfavorita Inter, checché ne dica l’astuto Beppe Marotta.

Una Juventus bifronte, che presenta un grande pregio e un difetto che alla lunga potrebbe rivelarsi assai grave. L’indubbio pregio della formazione di Allegri, almeno per quanto attiene questa prima fase della stagione, è la sua tenuta difensiva.

Proprio nel momento in cui gli infortuni hanno privato il pacchetto difensivo prima di Alex Sandro e poi del principale punto di riferimento arretrato, ovvero il capitano Danilo, la Juventus ha riscoperto a pieno titolo Rugani che, insieme a Bremer, Gatti e Szczesny ha chiuso da settimane la porta bianconera.

Ma se la difesa può ritenersi soddisfatta del lavoro fin qui svolto, lo stesso non può dirsi del fronte offensivo, assai carente nonostante i prestigiosi nomi che lo compongono.

Milik lascia la Juve

Chiesa, Vlahovic, Kean, Milik. Un quartetto di attaccanti che, sulla carta, ha ben pochi rivali in Serie A. Eppure la Juventus, seconda in classifica, ha fin qui tratto poco giovamento dalle loro doti realizzative.

Allegri e Giuntoli stanno avvertendo questa difficoltà e il pensiero fisso chiamato Domenico Berardi è la conferma di come, dalle parti della Continassa, stiano seriamente pensando a come ritoccare il pacchetto di attaccanti.

L’operazione con il Sassuolo è tutt’altro che semplice, ma qualora andasse a buon fine ecco che uno degli attuali attaccanti in rosa dovrebbe necessariamente far posto all’esterno calabrese.

Milik potrebbe rappresentare l’agnello sacrificale per l’approdo sotto la Mole di Berardi. Il nazionale polacco sta giocando poco. Desidererebbe un minutaggio maggiore che la Juventus però non può garantirgli.

La Lazio, che lo aveva già cercato la scorsa estate e la Fiorentina, alla ricerca di un attaccante in grado di finalizzare il gran gioco della formazione di Italiano, seguono attentamente gli sviluppi della sua vicenda.

Se il centravanti della nazionale polacca lasciasse la Juventus a gennaio, la formula sarebbe quella di un prestito, salvo poi rimandare discorsi più definiti, e definitivi, alla prossima estate, quando le idee della Juventus e di Milik saranno più chiare. Forse…