Ines Trocchia mozzafiato: Beverly Hills ai suoi piedi

Ines Trocchia a Beverly Hills, spettacolo assoluto da parte della super modella: il nuovo scatto conquista tutto il web

Quando c’è Ines Trocchia, si vede e si sente, eccome. La celebre modella sa sempre come attirare l’attenzione da parte del pubblico e si conferma una volta di più una delle bellezze nostrane del momento, con un fascino esplosivo che non può certo passare inosservato.

Un fascino che nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere piuttosto bene, grazie ai contenuti condivisi da parte sua sul web, che ci hanno accompagnato nella sua scalata alle vette internazionali del mondo della moda. Ines non è acclamatissima soltanto in Italia ma è ormai conosciuta ovunque a livello planetario, una vera e propria star che con il suo fare seducente ammicca da scatti, video, copertine di ogni genere, lasciandoci sempre senza fiato.

I fan della prima ora, quelli che la ricordano anche in tv come soubrette in alcune trasmissioni sportive, forse ne sentono un po’ la mancanza in quella dimensione, ma possono consolarsi a getto quasi quotidiano sul suo aggiornatissimo profilo Instagram. Ines viaggia oltre il milione e 600 mila followers, a riprova del fatto che sono in tantissimi a stravedere per lei e rimanere incantati dalla sua eleganza seducente, che qualunque cosa faccia lascia il segno.

Ines Trocchia, la vita a Los Angeles è una favola: il top si apre, scollatura in vista

I suoi shooting in ogni parte del mondo non possono lasciare indifferenti, le immagini che Ines condivide fanno sempre rapidamente il giro del web e vengono prese d’assalto a suon di like e commenti. La 28enne partenopea adesso si trova a Los Angeles, lì dove spesso è solita dare spettacolo, e anche questa volta non si smentisce.

In giro per Beverly Hills si presenta così, suadente e magnetica come al solito. Colpiscono immediatamente lo sguardo il nuovo taglio di capelli, vaporoso e avvolgente, e il dettaglio del cardigan che, pur abbottonato, fa intravedere quanto basta la vertiginosa scollatura per sognare ad occhi aperti. La reazione del pubblico è quella di sempre. Fioccano i messaggi d’amore per la splendida Ines: “Sei Meravigliosa Ines”, “Sempre bellissima”, “Semplicemente incantevole”, “Quelle rose sono belle ma in confronto a te non sono niente”, “Una Barbie versione Los Angeles”, “Una dea a Beverly Hills”.