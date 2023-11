Una stella per Mazzarri: il Napoli prepara l’offerta

Il club partenopeo riparte con Mazzarri e intanto pensa al futuro. La società ha messo nel mirino un calciatore davvero molto interessante.

Dopo dieci anni il Napoli e il tecnico livornese Walter Mazzarri si sono ricongiunti. L’allenatore è tornato in panchina ed ha una grande voglia di ritornare ai vecchi fasti. Per gli azzurri sono stati mesi piuttosto difficili, l’era Garcia non ha funzionato ed anzi le cose – rispetto alla gestione di Luciano Spalletti – è stata traumatica. Ora la società si augura che le cose possano cambiare presto.

Per il tecnico c’è una serie di sfide molto complicate, dopo Bergamo gli azzurri affronteranno il Real Madrid al Bernabeu e ospiteranno l’Inter di Simone Inzaghi. Un tour de force terribile ma che determinerà sicuramente gli obiettivi nella stagione del club. La società intanto pensa al futuro e – come tutti i top club – lavora al calciomercato in vista della prossima stagione.

Una delle priorità del club è senza dubbio la difesa, reparto che – dopo la cessione in estate di Kim Min Jae al Bayern Monaco – ha perso qualcosa.

Il suo sostituto Natan è un ottimo calciatore, ma è alla prima esperienza europea e necessita di fare un ulteriore crescita. Il Napoli lavora alla difesa e nelle ultime ore sembrerebbe aver messo nel mirino un nome nuovo, in questo caso proveniente dal Sudamerica. Il calciatore si è recentemente messo in mostra con la maglia della Nazionale.

Napoli, il nome nuovo arriva dal Sudamerica

Secondo quanto riporta Europacalcio il club partenopeo avrebbe messo nel mirino il calciatore uruguaiano del Club America Sebastian Caceres.

Il calciatore, 24 anni, è un nuovo pilastro della nazionale di Bielsa ed è stato uno dei migliori nella recente vittoria della Nazionale in Argentina, contro la squadra campione del mondo. Forte fisicamente e con la ‘garra’ giusta, Caceres sembra essere l’uomo ideale per la difesa di Walter Mazzarri, a caccia di rinforzi di questo tipo. Il Napoli vuole anticipare la concorrenza.

De Laurentiis avrebbe presentato per gennaio una prima offerta da 5 milioni di euro, ma – visto anche la crescita del calciatore – servirà qualcosa in più per convincere il club messicano a cedere. Un calciatore abile di testa e con grandi doti fisiche e oltre a ciò il classe 1999 ha grandi margini di miglioramento.

Il Napoli ci pensa seriamente e magari l’obiettivo è portarlo in azzurro già durante la sessione di calciomercato invernale. La società vuole accontentare il nuovo tecnico e presto Mazzarri potrebbe avere un nuovo rinforzo difensivo.