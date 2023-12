Natan va già via: 30 milioni per il Napoli

Possibile addio al Napoli per Natan. Il difensore brasiliano è arrivato in azzurro la scorsa estate arrivato per sostituire un colosso come Kim, andato al Bayern

Dopo pochi mesi dal suo arrivo, per il difensore brasiliano Natan può arrivare già il momento dei saluti. Il classe 2001, infatti, non sembra convincere pienamente la società, pronta a cederlo il caso di offerte importanti.

Il centrale ex Bragantino, arrivato in Campania in estate per circa dieci milioni di euro, è approdato in maglia azzurra già carico di molte pressioni. Il suo compito, infatti, è quello di sostituire un colosso come Kim, fresco vincitore del tricolore e ceduto al Bayern Monaco dopo un solo anno.

I bavaresi hanno infatti deciso di evitare trattative con il patron dei partenopei, pagando la clausola da 50 milioni di euro presente nel contratto del coreano.

Queste pressioni non hanno fatto bene al ragazzo, che sta riscontrando non poche difficoltà in questi primi mesi di stagione. Proprio per questo la dirigenza si interroga sul suo futuro, tanto da pensare di darlo via in caso di offerte importanti.

Natan via dal Napoli, De Laurentiis fissa il prezzo: diversi club si muovono

Diversi club che stanno monitorando la situazione Natan, pronti ad approfittarne qualora si presentasse la giusta occasione.

In questi primi mesi di stagione il classe 2001 ha faticato e non poco. Proprio per questo l’ex tecnico Rudi Garcia lo relegava spesso in panchina, preferendogli Juan Jesus oppure Ostigard.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, quindi, sta iniziando seriamente a pensare di cederlo, qualora si palesasse ufficialmente un club in grado di mettere sul piatto un’offerta da almeno 30 milioni di euro.

Il difensore, nonostante le difficoltà, ha attirato su di se l’interesse di diversi club sia di Premier League che di Bundesliga, che continuano a monitorare la situazione.

L’ipotesi più plausibile al momento è che alla fine il classe 2001 possa restare almeno un ulteriore stagione in maglia azzurra, anche se non è da escludere un addio qualora i club interessati decidano di dargli fiducia mettendo sul piatto la cifra richiesta dal patron del Napoli. Staremo a vedere cosa accadrà da qui alla fine della stagione, la prima e forse l’unica di Natan all’ombra del Vesuvio.

