L’affare si fa: il Napoli piazza il colpo in Serie A per gennaio

Il Napoli e Aurelio De Laurentiis vogliono risolvere il problema difesa. Il club è pronto ad intervenire e cosi gli azzurri anticiperanno la concorrenza.

Nessuno lo avrebbe mai detto a inizio stagione e invece il Napoli campione d’Italia in carica è ormai quasi fuori dalla lotta scudetto. E siamo solo ad inizio Dicembre. Una serie di errori sul mercato e scelte societarie discutibili hanno costretto De Laurentiis a correre ai ripari e difatti il patron ha esonerato solo qualche settimana fa il tecnico francese Rudi Garcia.

Al suo posto è arrivato a sorpresa Walter Mazzarri, una mossa che ha spiazzato sia i tifosi che la maggior parte degli addetti ai lavori. Il tecnico toscano era fermo da tempo, ma è ripartito con grandissime motivazioni.

Allo stesso tempo il Napoli ha un problema difensivo con la squadra che necessita di uno o due difensori, rinforzi che potrebbero arrivare già a gennaio. In estate è arrivato il solo Natan, ma il brasiliano appare ancora troppo acerbo per sostituire un calciatore del calibro di Kim, pilastro in occasione dell’ultimo scudetto.

Oltre a questo Mazzarri ha un problema sulla fascia sinistra dove sono ko per infortuni piuttosto seri il portoghese Mario Rui e il terzino sudamericano Olivera.

Nell’ultimo match di campionato contro l’Inter gli azzurri hanno schierato Natan come terzino sinistro, ma si è trattato di una soluzione di ripiego e l’ex Bragantino ha svolto questo ruolo non senza difficoltà. Serve però qualcosa in più e a gennaio la società interverrà molto probabilmente sul calciomercato.

Secondo alcune indiscrezioni il Napoli sarebbe interessato al terzino Josh Doig, giovane di prospettiva e di grande talento. Doig può giocare sia come centrale mancino (e contendere in questo senso il posto a Natan) sia come laterale sulla fascia dove garantirebbe sia spinta che aiuto in fase difensiva.

Calciomercato Napoli, si guarda in serie A per la difesa

Il Napoli ci pensa e sarebbe pronto a sferrare il colpo. Il Verona è aperto ad un’eventuale trattativa e valuta il calciatore circa 12 milioni di euro.

Doig può essere utilizzato anche come esterno nel 3-5-2 e la sua duttilità intriga e non poco il club partenopeo. Lo stesso Mazzarri avrebbe chiesto un calciatore con queste caratteristiche ed il colpo in difesa è sempre più probabile.

Attualmente il Napoli è quarto in classifica con la Roma, ma la zona Champions è tutt’altro che certa. Anche per questo De Laurentiis non vuole correre rischi e a gennaio ci sarà qualche intervento sul mercato. E Doig può essere uno dei primi colpi in casa azzurra, ora è possibile.