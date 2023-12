Ribaltone in panchina: torna subito Grosso

Clamoroso colpo di scena in panchina: a pochi giorni dall’esonero, Fabio Grosso può già tornare ad allenare

La sensazione è che Fabio Grosso non rimarrà a lungo senza squadra. A pochi giorni dall’esonero subito all’Olympique Lione dopo poco più di due mesi, un allontanamento frutto di una crisi quasi senza precedenti per il club francese, il tecnico può tornare subito ad allenare. In caso di ribaltone, il suo nome sarebbe infatti in cima alla lista dei possibili candidati alla sostituzione.

D’altronde, per quanto la prima parentesi da tecnico in Ligue 1 sia stata un completo disastro, Grosso resta uno degli allenatori in maggior ascesa del calcio italiano. A Lione, in questo momento, sarebbe difficile allenare per chiunque. Che abbia quindi chiuso con una sola vittoria in 7 partite non sorprende. Lo dimostra anche il fatto che, alla prima gara senza di lui, la squadra abbia comunque subito una sconfitta, in trasferta contro il Lens, reduce peraltro da una clamorosa batosta in Champions.

Insomma, il capitolo transalpino per Grosso si è chiuso con tanto rammarico e un’enorme delusione. In Italia l’allenatore viene però ancora considerato uno dei migliori della sua generazione, l’eroe della straordinaria cavalcata del Frosinone lo scorso anno in Serie B. Ed è per questo che un club importante, ma in profonda crisi d’identità, starebbe pensando proprio a lui per risollevare le sorti della stagione.

Tra le panchine più calde in questo momento nel campionato italiano, una su tutte sembra ormai destinata a un clamoroso ribaltone: quella di Corini al Palermo. Dopo un inizio promettente, la formazione rosanero, ritenuta da tutti gli addetti ai lavori la principale candidata alla promozione, insieme al Parma, è incappata in una serie di prestazioni mediocri e di risultati deludenti che hanno portato la tifoseria a chiedere a gran voce alla società di intervenire.

A pagare dovrebbe essere, ancora una volta, Eugenio Corini, personaggio che da giocatore ha fatto la storia del club siciliano, ma da allenatore non è mai riuscito a regalare a una piazza così ambiziosa quel salto di qualità che in molti ormai stanno aspettando con ansia.

Grosso torna in panchina: ci pensa il Palermo

L’ex regista rosanero si giocherà, stando a quanto riferito da voci vicine al club, l’ultima chance per rimanere in sella nella prossima giornata al Tardini di Parma. In caso di sconfitta, o comunque di prestazione mediocre, il suo destino sarebbe scritto, e a prendere il suo posto potrebbe arrivare proprio quel Grosso che ha lasciato la Serie B da dominatore e che al Palermo ritroverebbe anche un suo pupillo come Roberto Insigne.

Tra i tanti nomi che si sono fatti negli ultimi giorni, quello dell’ex Lione sembra diventato al momento di gran lunga il preferito. E non solo per la recente promozione ottenuta con una squadra, sulla carta, inferiore al Palermo di questa stagione, ma anche per una storia palermitana da calciatore che lo ha già legato per sempre a questi colori. E in questo momento ritrovare identità, oltre che gioco e risultati, è fondamentale per la società appartenente al City Group.