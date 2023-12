Obbligo con la Champions, il Napoli anticipa il Milan

Il Napoli sembra essere in vantaggio sul Milan nella sfida di calciomercato ad un importante calciatore. Ecco tutti i dettagli

Il Napoli e il Milan stanno vivendo una stagione abbastanza altalenante. Gli azzurri erano partiti con tutt’altro spirito all’inizio del campionato, il tricolore conquistato l’anno scorso obbligava gli uomini di Garcia almeno a provare una difesa del titolo che non è mai stata effettiva, finendo con l’esonero del tecnico francese e il rischio di essere addirittura esclusi dalla prossima edizione della Champions League.

Se il Napoli piange, il Milan non sorride. Anche i rossoneri, dopo un mercato importante, pensavano di lottare per il tricolore, ma i risultati non stanno arrivando ed il tecnico Pioli è a rischio.

L’eliminazione dalla Champions League non aiuterà l’allenatore del Milan a restare ancora a lungo sulla sua panchina, anche se è probabile che termini comunque la stagione, prima di essere sostituito. Il fatto che il Napoli sia arrivato agli ottavi di Champions, mentre il Milan escluso, potrebbe favorire gli azzurri proprio nell’ormai imminente mercato di gennaio.

Gli azzurri hanno bisogno di un difensore perché non ha mai realmente sostituito Kim e perché gli infortuni stanno costringendo Walter Mazzarri a lavorare in emergenza da un mese.

Il nome più caldo per la difesa azzurra è quello di Jakub Kiwior, centrale difensivo acquistato questa estate dall’Arsenal per una cifra di 25 milioni di euro.

L’anno scorso ha giocato tra le fila dello Spezia e, nonostante la retrocessione, si è messo in mostra a tal punto da spingere i Gunners a spendere una cifra importante per lui.

Kiwior, la Champions aiuta il Napoli

Sul centrale difensivo polacco, nato nel 2000, c’è anche il Milan, ma la concorrenza dei rossoneri è diventata meno pressante nel momento in cui la squadra di Stefano Pioli è stata eliminata dalla Champions. Il terzo posto nel girone garantirà al Milan i sedicesimi di finale di Europa League, dove raggiungerà le altre due italiane Atalanta e Roma, ma impedirà alla squadra di Cardinale di incassare i fondi per proporre un’offerta economica all’Arsenal per Kiwior.

Il calciatore sta giocando poco in Premier, non è riuscito ad ambientarsi e non ha ancora compreso tutte le dinamiche del calcio inglese. Per questo motivo, l’Arsenal potrebbe aprire ad un prestito, con un possibile inserimento di un diritto di riscatto a giugno.

Il Napoli ci proverà, Meluso è già al lavoro e la richiesta del prestito potrebbe arrivare già ad inizio gennaio. Il riscatto dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro, ma il Napoli lo acquisterebbe a titolo definitivo solo in caso di qualificazione alla prossima Champions.