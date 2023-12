Lazio, rilancio Sarri: prova la beffa

Maurizio Sarri potrebbe beffare la big della Serie A: ora un possibile colpo di scena per pensare di nuov in grande

La Lazio può sorprendere tutti nella sessione invernale di calciomercato con colpi davvero importanti. Le ultime notizie negative potrebbe cambiare così il programma in vista della seconda parte di stagione: un affare totale per il futuro immediato con un colpo a sorpresa.

Sarri ha perso due pedine fondamentali nel giro di cinque minuti, come Ciro Immobile e Luis Alberto. Una doppia assenza che sarà fondamentale nelle prossime sfide di campionato visto che si giocherà anche durante le festività natalizie. Ora Maurizio Sarri richiederà alla società nuovi innesti di qualità per non perdere il passo con le big della Serie A dopo un avvio non troppo esaltante in casa biancoceleste.

Lazio, Sarri decisivo: può cambiare tutto

Negli ultimi anni Zielinski ha dimostrato di essere un giocatore totale, ma spesso è stato accusato di essere discontinuo. Nella scorsa stagione ha contribuito al trionfo Scudetto, ma ora il rinnovo con il club partenopeo è in alto mare: pronta la sua cessione.

Nelle ultime ore Piotr Zielinski è stato accostato all’Inter con il polacco che dirà sicuramente addio al Napoli. Dopo le dichiarazioni di De Laurentiis, la sua cessione è ormai ad un passo dopo quella di Elmas. La Lazio potrebbe così tentare l’effetto a sorpresa dopo che il patron Lotito ha fatto di tutto in estate per spuntarla. Con la possibile assenza prolungata di Luis Alberto, la Lazio correrà subito ai ripari. Ora il nome di Zielinski potrebbe tornare caldo in ottica gennaio sorprendendo anche l’Inter con la carta vincente chiamata Maurizio Sarri.

L’allenatore toscano è sempre innamorato delle qualità del giocatore polacco, che ora potrebbe così cambiare nuovamente idea per l’immediato futuro. Un colpo sensazionale beffando così l’Inter con la società biancoceleste che sarebbe entusiasta del nuovo innesto di qualità a centrocampo. Luis Alberto potrebbe essere così sostituto da un giocatore chiave del Napoli di Sarri, cresciuto a dismisura proprio in quelle stagioni in maglia azzurra. Una suggestione di calciomercato arrivata pochi minuti fa proprio dopo la tegola in casa Lazio.