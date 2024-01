La vittoria non basta, polveriera Napoli: dimissioni Mazzarri

Nonostante il successo nel derby, non si placano le critiche nei confronti del Napoli e di Walter Mazzarri: dimissioni e nuovo ribaltone

Si rivede la luce. A fatica il Napoli targato Walter Mazzarri conquista tre punti abbastanza significativi, vincendo in rimonta il derby campano contro la Salernitana guidata da Filippo Inzaghi. Decisive, in tal senso, le reti siglate da Matteo Politano, su calcio di rigore, e Amir Rrahmani, i quali hanno risposto a quella firmata dal solito Antonio Candreva intorno alla mezz’ora di gioco.

Non era assolutamente scontata avere la meglio sulla compagine granata, a maggior ragione tenendo conto dell’assenza di Victor Osimhen. E Khvicha Kvaratskhelia non riesce ancora a tornare sui livelli della passata stagione, quando riusciva a bucare qualunque difesa. Ovviamente è impossibile risolvere tutti i problemi degli azzurri in un colpo solo.

Il successo di corto muso ai danni della Salernitana non basta di certo, ragion per cui la dirigenza capitanata dal direttore sportivo Mauro Meluso continua a lavorare alacremente sul fronte calciomercato per potenziare il più possibile la rosa a disposizione. D’altronde, la squadra partenopea si è resa protagonista in negativa di troppi passi falsi finora e andando avanti di questo passo diventerebbe un’impresa centrare il traguardo Champions.

Ma a prescindere dagli acquisti che metterà a referto il patron Aurelio De Laurentiis, c’è chi ritiene che non possa proseguire il nuovo matrimonio tra il Napoli e Walter Mazzarri. Il ritorno del tecnico toscano sulla panchina dove fece benissimo in passato non ha portato buoni frutti per il momento.

In parecchi sono convinti che l’ex Cagliari non sia in grado di trascinare la sua truppa fino all’Europa che conta. In caso di mancata qualificazione alla massima competizione europea, il Napoli avrebbe delle ripercussioni dal punto di vista economico.

Napoli, Chiariello va giù durissimo su Mazzarri: “Deve dimettersi subito”

Vero sì che il bilancio è sano, ma non si può assolutamente prescindere dalla Champions. Anche perché da campioni d’Italia in carica sarebbe un fallimento di proporzioni gigantesche. L’asticella dell’ottimismo si è abbassata notevolmente nel mondo Napoli.

Tant’è che il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto molto duramente con il suo editoriale a ‘Canale 21’. Il collega non ha dubbi su Mazzarri: “Non è l’uomo adatto a questo Napoli, deve dimettersi! Anche con la vittoria nel derby non cambio idea“. Frasi che non lasciano a tante interpretazioni.

Chiariello aggiunge che bisognerebbe sostituire il modulo 4-3-3 col 4-2-3-1, sottolineando che Lindstrom non è un’ala. Di conseguenza, secondo il giornalista, il 4-3-3 non rappresenta proprio la soluzione ideale considerando le caratteristiche dei giocatori del Napoli. Vedremo, dunque, se Mazzarri cambierà idea.