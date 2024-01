Eriksson, il commento è durissimo: reazione sconvolgente

La notizia del grave tumore di cui è affetto Sven Goran Eriksson non ha colpito tutti: commento durissimo e reazione sconvolgente

Pochi giorni fa il mondo del calcio è stato scosso da una notizia davvero terribile: Sven Goran Eriksson ha il cancro e gli resta solamente un anno di vita, forse anche meno.

Ad annunciarlo è stato lo stesso ex allenatore svedese che ha però dichiarato di star affrontando la malattia a testa alta, cercando di apprezzare la vita giorno dopo giorno prima della sua dipartita. Il drammatico annuncio di Eriksson ha sconvolto il mondo del calcio e sono stati davvero tanti i messaggi da parte di calciatori, allenatori e società nei suoi confronti.

Tutti si sono stretti attorno all’ex allenatore, tra le tante, di Roma, Lazio, Fiorentina e Sampdoria a cui resta poco tempo da vivere, cercando di fargli forza attraverso i social. Nonostante l’accaduto, però, c’è anche chi non è rimasto affatto scioccato da tale notizia ed anzi ha rilasciato dichiarazioni durissime nei confronti di Eriksson, ovvero la sua ex Ulrika Jonsson.

L’ex di Eriksson gelida con lo svedese: le sue parole lasciano di stucco

L’ex modella e presentatrice TV non è apparsa per niente colpita dalla notizia del male incurabile di cui è affetto il suo ex marito, dimostrandosi glaciale con una storia su Instagram. La Jonsson ha fatto sapere di non avere niente da aggiungere sull’annuncio di Eriksson che non considera una bella persona.

Contattata anche dal De Telegraph, Ulrika Jonsson ha confermato e rincarato la dose affermando come il tecnico svedese non si sia coperto di gloria quando si è trattato di lei. Parole che hanno lasciato completamente di stucco i tifosi che non si sarebbero mai aspettati un tale gelo da parte di qualcuno ad una notizia simile.

Il post e le dichiarazioni della Jonsson sono andati a cozzare con i tantissimi messaggi di affetto nei confronti del tecnico svedese ed alcuni hanno fortemente criticato l’ex modella per averne parlato in questi termini. Tuttavia, non conoscendo appieno i dettagli della breve relazione avuta tra i due, si rischia di cadere in giudizi davvero poco obiettivi. Si spera quantomeno che la Jonsson abbia avuto motivi più che validi per esprimersi in questi termini anche di fronte a una notizia così terribile che ha scosso tutto il mondo del calcio.