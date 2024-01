Napoli-Juventus, affare in chiusura: prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni

Sembra tutto fatto per l’operazione di mercato che vede coinvolte Napoli e Juventus. Affare da venticinque milioni di euro

Siamo nel bel mezzo del calciomercato invernale con le varie società che vogliono rinforzare le rispettive rose per affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione. Tra le protagoniste del massimo campionato italiano troviamo Napoli e Juventus: i partenopei, dopo aver vinto lo scudetto l’anno scorso, stanno vivendo un momento di estrema difficoltà e vogliono regalare a Mazzarri innesti che possano aiutare il tecnico a risalire la classifica.

Molto diversa la situazione della Juventus: i bianconeri, in piena corsa con l’Inter per la vittoria del campionato, cercano rinforzi con cui vivere una seconda parte di stagione da assoluti protagonisti. Sia partenopei che bianconeri sono interessati a Orel Mangala: centrocampista classe 1998, in forza al Nottingham Forest, è un giocatore forte fisicamente e molto abile nel ruolo di mediano davanti la difesa grazie alla sua capacità di recuperare palla.

In stagione ha disputato 19 partite, diciotto in Premier League, andando a realizzare un gol contro l’Aston Villa. Centrocampista che, per caratteristiche, forse farebbe molto più comodo al Napoli piuttosto che alla Juventus. Il rischio è che entrambi i club di Serie A debbano abbandonare la pista Orel Mangala visto l’inserimento di un club francese.

Stando a quanto riportato dal giornalista Florian Plettenberg, sul noto social X, nella corsa ad Orel Mangala sembra esserci anche il Rennes.

La società francese vuole chiudere l’operazione il prima possibile sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Cifra importante per un giocatore con il contratto in scadenza nel 2026 e che rischia di mettere fuori causa Napoli e Juventus.

Mangala piace al Rennes: Napoli e Juve beffate

Il Rennes sta vivendo una campionato tutto sommato tranquillo, ma vuole provare ad essere protagonista in Europa League dove ci sarà il doppio confronto, per nulla semplice, con il Milan. Italia o Francia: sembra essere questo il destino di Mangala con la società francese avvantaggiata. Nel mercato però nulla è deciso fino a quando non vengono firmati i contratti e, proprio per questo, la corsa al centrocampista non si può definire chiusa.

I prossimi giorni dunque saranno determinanti per capire il futuro di un giocatore a dir poco fondamentale all’interno del sistema di gioco del Nottingham Forest, club che sta lottando per la salvezza.