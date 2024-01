Vicinissimo al Napoli, salta tutto a un passo dalla firma

Passo indietro del Napoli e la trattativa salta ad un passo dalla firma: il giocatore era vicinissimo agli azzurri, il retroscena di mercato è clamoroso

Dopo una prima parte di stagione molto negativa, il Napoli è chiamato a rinforzarsi in maniera importante sul mercato. Gli azzurri si sono messi al lavoro per regalare a Mazzarri i profili chiesti quanto prima.

Negli ultimi giorni, la società partenopea ha messo a segno due colpi importanti per la propria trequarti ed il proprio centrocampo, definendo gli arrivi di Traoré dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto e di Ngonge dal Verona per circa 20 milioni di euro totali. Due affari che fanno ben sperare i tifosi azzurri che si aspettano una seconda parte di stagione più esaltante da parte della loro squadra.

Ma De Laurentiis non vuole fermarsi ed ha già annunciato che metterà a segno altri colpi per il suo Napoli sia per il presente, sia per il futuro dove vuole tornare a vedere un Napoli lottare per lo scudetto. Il prossimo reparto da rinforzare è quello difensivo e gli azzurri stanno valutando diversi profili che possono fare al caso loro.

Sulla questione si è espresso anche Giovanni Bia, agente del difensore della Juventus Andrea Cambiaso che ha rivelato un retroscena di mercato clamoroso che riguarda proprio il suo assistito ed il Napoli.

Uno dei profili che più piacciono al Napoli per rinforzare il reparto difensivo è quello di Arthur Theate, giocatore del Rennes che ha già militato in Serie A con il Bologna, facendo cose più che discrete. Il club bretone chiede una cifra tra i 18 ed i 20 milioni di euro per lasciare partire il giocatore, una richiesta considerata alta da parte degli azzurri che sono però pronti a trattare con i francesi per abbassare le loro pretese.

Sul possibile arrivo di Theate si è espresso su Radio Kiss Kiss Napoli anche Giovanni Bia, agente del laterale della Juventus Andrea Cambiaso, affermando come il giocatore sarebbe perfetto per una piazza come quella partenopea. Inoltre, Bia ha anche svelato un clamoroso retroscena sul suo assistito, dichiarando come sia stato vicinissimo a vestire la maglia del Napoli due anni fa.

Dietrofront Napoli per Cambiaso: il retroscena sul difensore è clamoroso

Bia ha spiegato come la trattativa tra Napoli e Bologna era praticamente chiusa e mancavano solo le firme, ma alla fine gli azzurri fecero un passo indietro poiché avevano già dato la loro parola ad Olivera. Cambiaso restò così al Bologna e fu la Juventus ad approfittarne, prenotandolo poi per l’attuale stagione e l’acquisto si è rivelato poi azzeccato considerato quello che sta facendo vedere il terzino in maglia bianconera.

Un piccolo rimpianto, dunque, per il Napoli visto anche il rendimento spesso e volentieri altalenante da parte di Olivera, oltre ad alcuni problemi fisici. La speranza dei tifosi azzurri è che la società partenopea non si faccia più sfuggire giocatori simili e possa mettere sotto contratto i calciatori più talentuosi della Serie A sbaragliando agilmente la concorrenza.