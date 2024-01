Tag a De Laurentiis: Klopp al Napoli, tutto vero

Il clamoroso annuncio del tecnico scatena una ridda di voci. E di desideri per i quali si chiama in causa anche il presidente del club

“Amo assolutamente tutto di questo club e di questa città, ma a fine stagione lascerò la panchina. Sono sicuro che sia la decisione giusta da prendere perché sto finendo le energie e so che non posso continuare a fare questo lavoro ancora e ancora e ancora“. Con queste parole, affidate con un video trasmesso sui canali ufficiali della società inglese, Jurgen Klopp ha dato il suo clamoroso addio anticipato al Liverpool, club che guida con successo da nove stagioni, se consideriamo anche l’annata in corso.

Quello dell’allenatore tedesco più che essere uno strappo è stato un arrendersi alla necessità di prendersi una pausa. Nella consapevolezza che non avrebbe potuto continuare a garantire lo stesso zelante e maniacale impegno che non sta facendo mancare nemmeno quest’anno, considerando che i Reds sono in testa alla Premier League e hanno appena conquistato l’accesso alla finale di Carabao Cup.

Mentre tutto il popolo di Anfield deve ancora riprendersi da uno shock che sarà difficile da digerire, le voci di mercato inevitabilmente impazzano. C’è chi lo avrebbe già collocato sulla panchina del Bayern Monaco, chi su quella del PSG, e chi lo vedrebbe bene su quella del Milan, considerando l’ormai inevitabile separazione da Stefano Pioli che si consumerà a fine stagione.

Ci sono perfino addetti ai lavori che invitano espressamente il presidente di un altro club che è già a caccia del tecnico per il 2024/25, ad aprire gli occhi sulla situazione. Un invito nemmeno troppo implicito a volgere il proprio sguardo verso l’allenatore teutonico per convincerlo a sposare la causa.

Klopp al Napoli, De Laurentiis invitato a provarci

Capace di riportare i Reds a vette di eccellenza toccate solo occasionalmente negli anni precedenti alla sua venuta, Klopp rischia di sconvolgere il valzer delle panchine di mezza Europa. Il giornalista Diego De Luca si è reso protagonista di un tweet che non ha bisogno di troppe spiegazioni. Perché parla da solo.

Già alacremente impegnato a trovare il profilo giusto per far ripartire di slancio il suo Napoli dopo una stagione già compromessa prima di Natale, De Laurentiis è chiamato al miracolo. Già perché convincere uno che guadagna 20 milioni di euro netti l’anno a trasferirsi all’ombra del Vesuvio equivale ad un’impresa titanica.

Forse in molti hanno sottovalutato un passo del commiato di Klopp, quello in cui il tecnico ha detto: “Mi serve una pausa ed è il momento di prendermela. L’anno prossimo non allenerò nessun club e nessuna nazionale. E non allenerò mai un altro club inglese, anche se dovessi morire di fame“. A buon intenditor, poche parole.

