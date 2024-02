Napoli, contatto De Laurentiis: scelto il nuovo allenatore

De Laurentiis vorrà annunciare il prossimo allenatore del Napoli in poco tempo. Dopo una stagione turbolenta, ecco la decisione del club partenopeo

Saranno mesi intensi in casa partenopea per conoscere il nome del nuovo allenatore del Napoli. Sono già partiti i primi contatti in corso del presidente De Laurentiis che intende così pensare in grande: ecco il possibile affare in vista della prossima stagione.

Da Rudi Garcia a Walter Mazzarri: ora il Napoli cercherà di centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Il presidente De Laurentiis è già al lavoro per individuare un nuovo profilo per la panchina azzurra: ecco la verità a galla con l’indiscrezione del giornalista.

Napoli, affare fatto: la verità sul contatto di De Laurentiis

Una voglia immensa di trovare subito la giusta soluzione per non commettere gli errori di questa stagione. Il Napoli pensa già al futuro, ma la qualificazione alla prossima Champions sarà molto importante. Gli azzurri proveranno a rientrare subito in corsa dopo diverse sconfitte collezionate dalla squadra di Mazzarri.

Il giornalista di 7Gold, Fabio Santini, ha rivelato ai microfoni di TvPlay alcune novità sul possibile allenatore del Napoli. Smentito l’ingaggio Stefano Pioli che potrebbe restare al Milan in casa di vittoria dell’Europa League. Lo stesso giornalista ha rivelato che De Laurentiis ha già contattato Gasperini, che avrebbe già dato l’ok per trasferirsi alla guida della compagine azzurra.

Il Napoli cercherà così di trovare la giusta soluzione in tempi brevi per pensare in grande dopo il trionfo dello Scudetto della passata stagione. Luciano Spalletti è soltanto un bel ricordo, ma ora c’è bisogno di ritrovare quella tranquillità che manca ormai da tempo. Saranno così mesi intensi per conoscere così il prossimo allenatore della squadra azzurra: tanti profili circolati nelle ultime ore, ma ora si fa sempre più viva la pista che porta a Gian Piero Gasperini. Chissà cosa sceglierà il presidente De Laurentiis per il bene del suo Napoli.