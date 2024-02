Addio già scritto: Dybala resta in Serie A

Si starebbero creando le condizioni per potere assistere ad un addio di Paulo Dybala alla Roma. La sua prossima destinazione sarebbe sempre in Italia

Paulo Dybala potrebbe lasciare la Roma, alla quale è legato ad un contratto con scadenza il 30 giugno del 2025. La compagine giallorossa è nel pieno di un momento di transizione, con gli addii già avvenuti in questi giorni, sia di José Mourinho che di Tiago Pinto.

La società presieduta dalla famiglia Friedkin ha sostituito il tecnico con Daniele De Rossi, che per ora avrà il compito di fare da traghettatore, cercando di spianare il più possibile la strada al prossimo allenatore da ufficializzare in estate.

Tutto questo lascia presagire a dei cambiamenti anche radicali che andranno con tutta probabilità ad interessare la rosa della Roma, con la cessione di più di un elemento di spicco dell’organico. E Paulo Dybala è uno dei nomi che più fa rumore in questo senso.

L’argentino, a 30 anni, ha ancora molto da dare. Ora che manca un direttore sportivo però il discorso su un possibile rinnovo appare irrealistico e per non perdere il giocatore a parametro zero una sua cessione in estate non sembra affatto da escludere. La Roma infatti rischia di perderlo nei mesi successivi a parametro zero. Dove potrebbe andare l’ex Palermo e Juventus?

Dybala, dopo la Roma un’altra italiana ma solo con la Champions

Paulo Dybala era stato accostato al Napoli a più riprese in passato. Il treno azzurro per il veloce attaccante albiceleste però sembra essere passato. Il suo futuro potrebbe continuare ad essere in Italia, Paese dove lui ha messo radici, visto che vive dalle nostre parti sin dal 2012.

E su quale sarà la sua prossima destinazione peserà molto anche la possibilità di potere giocare la Champions League. Quindi la sensazione è che alcune delle compagini che dovessero riuscire a piazzarsi almeno dal quarto posto in su potrebbero nutrire delle buone possibilità di mettere sotto contratto la Joya.

Con alcune dovute eccezioni: appare irrealistico pensare ad un approdo alla Lazio o ad un ritorno alla Juventus. Da non scartare invece una possibile pista in direzione Milan od Inter. Ad entrambe uno come Dybala potrebbe fare comodo.

I nerazzurri non hanno dei ricambi all’altezza degli inamovibili Lautaro Martinez e Marcus Thuram, mentre i rossoneri puntano tutto in avanti quasi esclusivamente sull’ormai “anziano” Giroud. E circola il nome anche di una possibile outsider per il calciatore sudamericano.

Si tratta della ambiziosa Fiorentina, che dalla Roma ha già prelevato Andrea Belotti in prestito secco. I rapporti tra le due dirigenze sono buoni ed un cambio di maglia di Paulo dal giallorosso al viola potrebbe effettivamente avvenire.

Il puntero argentino guadagna 4,5 milioni di euro netti a stagione, cifra che, con qualche sforzo, potrebbe essere sostenuta da Rocco Commisso. Con lui si potrebbero rinverdire i fasti gloriosi dell’epoca Batistuta, ma alla Fiorentina servirà necessariamente centrare la prossima qualificazione alla Champions League per potere godere della liquidità necessaria.