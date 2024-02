L’annuncio bomba sul Napoli: “Forse arriva a giugno”

Il club azzurro ha condotto un buon mercato di gennaio, ma è mancata la ciliegina: arriverà in estate? Le ultime

Reduce dalla straordinaria cavalcata scudetto, il Napoli sta vivendo una stagione estremamente complicata. Una stagione iniziata male sotto la guida di Rudi Garcia e che sta proseguendo in maniera claudicante sotto quella di Walter Mazzarri, arrivato a novembre quando il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha deciso di esonerare il francese dopo il pareggio interno contro l’Empoli.

Il fatto che anche il mister di San Vincenzo non sia riuscito a dare una scossa alla squadra – almeno guardando la classifica – ha convinto lo stesso patron ad intervenire personalmente ricorrendo alla sessione invernale di calciomercato. Pertanto, all’ombra del Vesuvio, durante il mese di gennaio, sono arrivati nell’ordine Pasquale Mazzocchi, Hamed Junior Traorè, Cyril Ngonge e Leander Dendoncker. Nel complesso, quella messa in scena da Adl si può definire una campagna acquisti positiva. Ma a molti non è sfuggito un piccolo, grande, dettaglio.

Ci riferiamo al mancato arrivo di un difensore centrale, tema caldissimo fin dalla scorsa estate in cui il Napoli ha ceduto Kim Min-Jae al Bayern Monaco sostituendolo con Natan. Il brasiliano, un po’ per caratteristiche un po’ per inesperienza, non è sembrato un calciatore pronto per fare le veci del coreano.

Se n’è accorto immediatamente Mazzarri, il quale ha chiesto a De Laurentiis un rinforzo già a gennaio. Rinforzo che, però, alla fine non è arrivato. Per quale motivo? Non è dato sapersi. Forse semplicemente non si sono ancora verificate le condizioni per piazzare il colpo. È quanto sostiene Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne.

Napoli, ex agente Insigne: “Forse Perez arriva a giugno”

“Il mercato? Indubbiamente il Napoli si è mosso, sono arrivati alcuni giocatori anche di prospettiva futura, qualcuno invece a supporto del raggiungimento dell’obiettivo di quest’anno. L’unico neo è il difensore“, ha sottolineato Ottaiano nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Marte.

Eppure sono tanti i nomi finiti in orbita Napoli durante la sessione. Da Dragusin a Perez, passando per Theate: tutti trattati a lungo, ma nessuno di questi vestirà la maglia azzurra. “Mi risulta che Mazzarri desiderasse un difensore veloce. Magari arriverà a giugno, chi lo sa”, ha osservato il noto agente, che poi, chiamato a fare una previsione, ha concluso dicendo: “Ad ogni modo, il Napoli ha la squadra per poter arrivare al quarto posto”. La speranza dei tifosi partenopei è che sia davvero così.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI