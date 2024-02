Telefonata a De Laurentiis: ‘scambio’ a zero con l’Inter

Contatto con De Laurentiis e ‘scambio’ a zero: Inter e Napoli, ecco la clamorosa operazione in vista dell’estate

La stagione del Napoli non è stata quella che i tifosi azzurri si sarebbero aspettati. Dopo il meritato Scudetto conquistato con Spalletti in panchina, tante cose sono cambiate: ciò che non cambierrà saranno le ambizioni che il presidente De Laurentiis ha intenzione di mantenere altissime per il futuro.

Una delle situazioni assai spinose che il Napoli dovrà affrontare nei prossimi mesi riguarderà l’addio di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ha ormai detto virtualmente addio agli azzurri, forte di un contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e di un accordo già da tempo trovato con l’Inter. Un colpaccio quello firmato da Beppe Marotta che, a zero, si ritroverà a consegnare a Simone Inzaghi uno dei centrocampisti più completi e forti presenti in Serie A.

Uno smacco non da poco per De Laurentiis che già da qualche settimana aveva ‘segnalato’ un pò a tutti come l’ex Empoli fosse ormai in partenza da Napoli. E gli azzurri, a questo punto, dovranno dare una risposta concreta in sede di mercato per rimpolpare una mediana che ha già lasciato non poche incertezze negli ultimi mesi del 2023.

A questo punto in vista della prossima estate, a sorpresa, uno degli uomini di Simone Inzaghi potrebbe finire in una sorta di ‘scambio’ gratuito con il club di Aurelio De Laurentiis: il Napoli ci sta già pensando.

Si tratta di Stefano Sensi, ormai fuori dai piani dell’Inter ed in scadenza il prossimo 30 giugno. Saltato a sorpresa il passaggio al Leicester nel mese di gennaio, Sensi potrebbe essere uno dei nomi che farà discutere nella sessione estiva di calciomercato.

‘Scambio’ a zero: Zielinski all’Inter, Sensi al Napoli

Beppe Riso, nei prossimi mesi, potrebbe offrire il cartellino di Sensi a diverse società, anche di Serie A, tra cui il Napoli. L’idea di rilanciare il regista potrebbe intrigare il club campano che proprio in quella zona del campo avrà bisogno di qualità importanti. E Sensi, che qualche anno fa è stato il sogno proibito del Barcellona, ora è chiamato a riscattarsi.

Zielinski nella Milano nerazzurra e Sensi al Napoli: un quadro clamoroso che potrebbe diventare realtà a fine stagione. Per Sensi, fino ad ora, solo 4 presenze tra campionato e Serie A con 65′ in campo: il suo futuro potrebbe essere in maglia azzurra.