Napoli, il top player se ne va: pioggia di milioni per De Laurentiis

In attesa della sfida di domenica contro il Milan, ecco le ultimissime novità di calciomercato sul Napoli

Dopo il pareggio dello Stadio Olimpico contro la Lazio di Sarri, il Napoli ha ottenuto una vittoria importantissima contro la squadra di un altro ex. Domenica scorsa, infatti, ha battuto allo Stadio Maradona il Verona di Baroni soffrendo un bel po’ prima di portare a casa tre punti fondamentali per il prosieguo della sua stagione.

Il Napoli ha dovuto rimontare con l’autogol di Dawidowicz e Kvaratskhelia la rete di Coppola prima di poter gioire per una vittoria che gli ha permesso di rilanciarsi in classifica. La squadra di Walter Mazzarri, in attesa del recupero del prossimo 28 febbraio contro il Sassuolo, ha 4 punti di svantaggio dal quarto posto, occupato sempre dall’Atalanta guidata da Gian Piero Gasperini.

Proprio per questo motivo, la gara di domenica sera contro il Milan dirà molto sulle reali speranze del Napoli di staccare il pass per la prossima edizione della Champions League. Gli azzurri dovranno fare di tutto per cercare di tornare da San Siro almeno con un punto. Tuttavia, in attesa della sfida contro i rossoneri, De Laurentiis ha ricevuto una brutta notizia di calciomercato.

Napoli, squadre della Saudi Pro League pronte a pagare la clausola rescissoria di Osimhen

Secondo varie indiscrezioni, infatti, è tutto pronto per la cessione di Victor Osimhen. Nonostante il recente rinnovo contrattuale, il calciatore nigeriano lascerà il Napoli al termine di questa stagione. Ad ‘annunciare’ la partenza del capocannonniere della Serie A dell’anno scorso, a margine di una riunione della Lega Calcio, è stato anche lo stesso De Laurentiis.

In pole position per acquisire le prestazioni a titolo definitivo di Victor Osimhen, così come l’estate scorsa sono sicuramente le squadre della Saudi Pro League. Solo queste ultime sono capaci di soddisfare le super richieste economiche sia del calciatore nigeriano che del Napoli.

Il presidente Aurelio De Laurentiis pretenderà sicuramente i 130 milioni di euro della clausola rescissoria inserita proprio nell’ultimo rinnovo contrattuale. Proprio per questo motivo, almeno per il momento, squadre come PSG, Real Madrid e quelle Premier League sono più defilate rispetto a quelle della Saudi Pro League. Nelle prossime settimane, quindi, il nome di Victor Osimhen sarà tra quelli più caldi in sede di calciomercato.