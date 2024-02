Napoli, che sgarbo a De Laurentiis: il Milan gli soffia il difensore

Il Milan prepara l’assalto, Napoli abbattuto: così i rossoneri anticipato De Laurentiis nella corsa al difensore

Si sono da poco scontrate in campo ma adesso anche in altre sedi Napoli e Milan sono pronte a darsi battaglia. Mancano ancora diversi mesi alla riapertura della sessione estiva di calciomercato e la dirigenza di Via Aldo Rossi è pronta a servire una clamorosa beffa al patron dei campioni d’Italia in carica.

Non è un mistero che negli ultimi mesi la criticità maggiore mostrata dal Napoli sia la difesa. Tutto è cominciato con l’addio di Kim e l’arrivo a Castelvolturno di Natan, che ha ampiamente deluso le aspettative. Gli azzurri sembrano lontani parenti della corazzata che con Spalletti in panchina hanno saputo conquistare senza troppi sforzi il terzo Scudetto della storia partenopea. Ed è così, dunque, che il club campano ha intenzione di ripartire proprio dal rinforzare la difesa.

In primis, tenendosi stretti quelli che sono i pilastri del progetto azzurro. A partire da capitan Giovanni Di Lorenzo, uno di quei nomi che fa gola a diversi grandi club: Milan in primis. Ed è proprio la società di Via Aldo Rossi che, dopo la vittoria a San Siro grazie al gol di Theo Hernandez, ha intenzione di infliggere al club di De Laurentiis un colpo dolorosissimo.

Perché uno dei nomi che gli azzurri seguono da molto tempo, finito in cima alla lista del ds Meluso, adesso potrebbe avvicinarsi a sorpresa alla firma col ‘Diavolo’.

Proprio al centro della difesa, dove il Milan perderà Kjaer e potrebbe anche salutare uno dei suoi talentuosi centrali: il nome caldo può arrivare direttamente dallo Sparta Praga. Si tratta di Martin Vitik, difensore 21enne che con i cechi ha stupito per prestazioni da vero fuoriclasse nonostante la giovane età.

Altro che Napoli: Milan in pole per Vitik

Il classe 2003 è in scadenza con lo Sparta Praga nell’estate 2026 ma sembra proprio che dal prossimo giugno, il club possa effettivamente accettare offerte per l’addio. Vitik tra campionato e coppe ha collezionato 24 presenze con tre gol all’attivo. Il Napoli, che fino ad ora pareva in netto vantaggio su tutti, rischia di subire un clamoroso sorpasso.

La valutazione del giovane centrale difensivo rimane sempre la stessa: almeno 10 milioni di euro. Ma la dirigenza dello Sparta Praga, con anche i rossoneri in prima fila, sperano in una vera e propria asta che possa portare qualche milione in più nelle casse ceche.

A questo punto De Laurentiis dovrà decidere se accelerare e rimettersi in pari con Moncada e Furlani o cedere il passo e valutare altri nomi, visto che la difesa del Napoli durante i mesi estivi è destinata a vivere una vera e propria rivoluzione, al di là di come finirà la questione Vitik.