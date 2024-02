Esonero e tecnico ad interim, svolta per l’allenatore per l’estate

Quando le cose non vanno per il verso auspicato, nel mondo del calcio il primo a pagare è spesso il tecnico. In tal senso, la società ha deciso per l’esonero e per un tecnico ad interim. In vista dell’estate, però, è stato scelto l’allenatore per l’estate e rappresenta una sorpresa inattesa. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Come è noto, la posizione del tecnico è, nel mondo del calcio, sempre quella più instabile in senso assoluto. Davanti a risultati negativi, infatti, spesso è il primo se non addirittura l’unico a pagare è il tecnico, come nel caso in questione. In tal senso il club, come spesso accade, ha deciso di percorrere ancora una volta la strada dell’esonero. Per il momento, però, anche al fine di agevolare la programmazione in vista del prossimo campionato, ha deciso di affidarsi ad un tecnico ad interim per poi affondare il colpo in maniera definitiva per l’estate per quello che è il suo reale obiettivo. Vediamo le ultime notizie a riguardo.

Tecnico ad interim: decisione presa

Allontanare un tecnico e sollevarlo dal suo incarico rappresenta, forse, la notizia più dolorosa, professionalmente parlando, per un tecnico. In tal senso, la società in questione, una big del calcio ha deciso di percorrere questa strada per poi affidarsi ad un tecnico ad interim.

Stiamo parlando dell’Olympique Marsiglia, che ha praticamente deciso di sollevare dal proprio incarico Gennaro Gattuso. Per evitare di una scelta affrettata che potrebbe condizionare anche la prossima annata, i francesi hanno scelto la loro strategia. Come raccontato dal quotidiano “L’Equipe“, il club vuole affidare ad interim la panchina a Jean-Louis Gasset.

Esonero Gattuso, Galtier al Marsiglia in estate

Come detto, però, il grande obiettivo è quello di puntare ad un altro profilo per l’estate. Anche per rilanciare le ambizioni dello stesso Marsiglia, alle prese con una stagione nata male, con l’addio di Marcelino, e proseguita peggio con Gattuso. La dirigenza vuole convincere Galtier, attualmente tecnico dell’Al-Duhail, club del Qatar, ad accettare la destinazione. Allo stato attuale delle cose, infatti, l’ex Paris Saint Germain e Lille non potrebbe svincolarsi dalla sua attuale società. Ore calde per la società in questione.