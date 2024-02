Doppio colpo Napoli in Serie A: 55 mlioni

Dopo il deludente pareggio rimediato sabato scorso contro il Verona, per il Napoli di Aurelio De Laurentiis ci sono delle grandi novità di mercato

Dopo aver perso il big match di circa una settimana fa contro il Milan, il Napoli ha deluso ancora una volta i suoi tifosi. Gli azzurri sabato hanno pareggiato per 1-1 al Maradona contro il Genoa guidato da Alberto Gilardino, dicendo così addio alla possibilità di staccare il pass per l’edizione dell’anno prossimo della Champions League.

Con questo pareggio così deludente, considerando anche la vittoria dell’Atalanta di Gasperini contro il Sassuolo, il Napoli ha infatti la bellezza di 9 punti di svantaggio rispetto al quarto posto. Il pari ha anche chiuso il Mazzarri bis, con De Laurentiis che ha ingaggiato Francesco Calzona, ex vice di Sarri e Spalletti ed ora commissario tecnico della Slovacchia.

Oltre alla questione panchina, in casa Napoli bisogna registrare delle notizie rilevanti in chiave calciomercato.

Calciomercato Napoli, Retegui e Gudmundsson per la prossima stagione: i dettagli

Come riportato da ‘calciomercato.it’, Aurelio De Laurentiis è pronto ad investire tanti milioni di euro per rifondare una squadra che ha profondamente deluso quest’anno. Il Napoli, grazie alla probabilissima cessione di Victor Osimhen per 130 milioni di euro, avrà un grandissima forza economica nella prossima sessione di mercato estiva.

Tra i giocatori seguiti con attenzione dal Napoli bisogna inserire due che sono proprio del Genoa, ovvero Mateo Retegui ed Albert Gudmundsson. Per quest’ultimo, seguito sia squadre italiane che estere, Aurelio De Laurentiis dovrebbe investire circa 35 milioni di euro. Mentre per cedere a titolo definitivo le prestazioni della prima punta della Nazionale italiana, il club ligure vorrebbe almeno 20 di milioni.

Il Napoli potrebbe quindi prendere due giocatori di una delle sorprese di questo campionato di Serie A, anche se il Genoa potrebbe non far partire contemporaneamente due big della squadra. Nel frattempo i tifosi azzurri sperano in una svolta, ovvero che la loro squadra del cuore riesca a riprendersi già a partire dall’ottavo di finale di Champions League contro il Barcellona di Xavi, in quella che sarà la prima partita di Calzona da nuovo allenatore del Napoli.

Il tecnico avrà appena tre mesi a disposizione per convincere il patron De Laurentiis a confermarlo, intanto dovrebbe rinnovare con la Slovacchia che guiderà ai prossimi Europei.