Napoli, Calzona già in emergenza: in due saltano Cagliari

Neanche il tempo di arrivare che Francesco Calzona già si ritrova a dover far fronte ad una doppia assenza importante per il suo Napoli.

Fino all’ultimo il neo allenatore dei campioni d’Italia ha provato a recuperare almeno uno dei due giocatori, ma nel corso della rifinitura andata in scena oggi a Castelvolturno l’azzurro ha dimostrato di non essere ancora al 100%. Rischiarlo era inutile considerati i prossimi impegni stagionali, motivo per il quale Calzona ha preferito lasciarlo a casa col rischio però di volare a Cagliari senza alternative valide in quel ruolo.

Potremmo dunque già parlare di emergenza per il Napoli del CT della Slovacchia, che verosimilmente solo nella notte scioglierà gli ultimi dubbi legati alla formazione titolare che domani scenderà in campo alle 15 alla Unipol Domus Arena.

Napoli, Calzona in emergenza: doppia assenza importante

Dopo l’impegno infrasettimanale di Champions League contro il Barcellona, il Napoli tornerà in campo per una nuova giornata di Serie A domani alla Unipol Domus Arena di Cagliari, dove ad aspettarlo ci saranno i rossoblù di Claudio Ranieri, alla ricerca di una svolta per provare a salvare il salvabile in una stagione che rischia di rispedirli in Serie B.

La partita in terra sarda sancirà anche l’esordio in Serie A sulla panchina del Napoli di Francesco Calzona, che sicuramente avrebbe preferito guidare per la prima volta in campionato in campioni d’Italia in condizioni fisiche, mentali e numeriche completamente differenti. Stando infatti a quanto si può apprendere dalla lista dei convocati diramata in pomeriggio dal club sui propri canali ufficiali, il neo allenatore dei partenopei dovrà fare a meno di due pedine importanti della sua formazione.

Napoli: Di Lorenzo e Ngonge saltano Caglari, il motivo

Il Napoli per la delicata trasferta della Unipol Domus Arena dovrà fare a meno sia dello stacanovista Giovanni Di Lorenzo che del nuovo acquisto, e subito decisivo, Cyril Ngonge. Si tratta di due assenze importanti alla quali Calzona proverà a fare fronte, anche se sostituire giocatori come il capitano non è mai semplice.

Ma a cosa sono dovute queste assenze? Per motivi decisamente diversi. Stando infatti a quanto si può apprendere ma allo stesso tempo anche intuire, mentre Di Lorenzo salta Cagliari per scontare la squalifica dopo il giallo rimediato sabato scorso contro il Genoa, Ngonge non partirà insieme ai suoi compagni perché non parrebbe aver ancora recuperato al meglio dal problema alla caviglia che non gli ha permesso di rientrare fra i convocati neanche per la sfida di Champions League contro il Barcellona.