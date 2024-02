Il Milan brucia il Napoli: arriva dal Real Madrid

Il Milan è pronto a battere la concorrenza del Napoli per assicurarsi un grande colpo in vista della prossima stagione dal Real Madrid.

Il pareggio subito negli ultimi secondi della partita dal Cagliari ha lasciato l’amaro in bocca in casa azzurra con la squadra partenopea che ora vede anche allontanarsi un obiettivo di mercato.

In queste ultime ore il Milan sembra essere deciso nel chiudere un colpo di mercato in vista della prossima estate andando a battere la concorrenza del Napoli. Un affare con il Real Madrid che i rossoneri contano di riuscire a mettere a segno grazie agli ottimi rapporti con la società spagnola. In questo momento il club di De Laurentiis appare in ritardo con i rossoneri decisi ad anticipare la concorrenza.

Calciomercato Napoli, il Milan pronto a chiudere un colpo dal Real Madrid

Secondo quanto affermato da Calciomercato.it, il Milan sarebbe sempre più vicino ad Arda Guler. Il turco, seguito in passato anche dal Napoli, è un obiettivo del club rossonero che spera di poter ripetere un affare in stile Brahim Diaz. L’affare potrebbe chiudersi sulla base di un prestito biennale con diritto di riscatto e contro riscatto a favore delle merengues.

Un colpo che permetterebbe al Milan di avere per due stagioni uno dei maggiori talenti del calcio europeo che sta facendo però fatica a trovare spazio alla corte di Carlo Ancelotti sia per la grande concorrenza che per i continui infortuni che ne hanno condizionato la stagione. Negli ultimi anni sono stati diversi gli affari chiusi tra Milan e Real Madrid con le due dirigenze che mantengono sempre ottimi rapporti, non ultimo l’arrivo di Alex Jimenez in rossonero.

Classe 2005, Arda Guler era stato seguito da Milan e Napoli durante la scorsa estate con i due club italiani che furono però battuti sul tempo proprio dal Real Madrid che si assicurò il talento turco. Ora però le cose potrebbero cambiare con il trequartista pronto di nuovo a cambiare maglia.

Molto dipenderà però da quella che sarà la scelta delle squadre per la propria panchina in ottica futura. Sia Milan che Napoli infatti dovranno decidere quali saranno gli allenatori per la prossima stagione con Pioli che appare destinato a salutare i rossoneri e Calzona praticamente certo di salutare gli azzurri in estate. Sarà quindi determinante il parere dei nuovi allenatori su quelle che saranno le trattative da imbastire per l’estate.