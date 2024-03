Il Napoli affonda il colpo: affare col Torino

Il Napoli può affondare un gran colpo dal Torino: affare sorprendente con il club granata che non vorrebbe privarsi del suo top player

È una stagione difficilissima per il Napoli, che ha già cambiato tre allenatori. Aurelio De Laurentiis con le sue scelte non è riuscito a dare continuità alla splendida vittoria dello scudetto, oggi il club partenopeo deve fare i conti con le scelte del proprio presidente, che però sta già programmando la prossima stagione.

Molto probabilmente arriverà un nuovo direttore sportivo e un nuovo allenatore, per ripartire con un ciclo che – spera De Laurentiis – possa essere vincente. E si iniziano ad avvertire le prime avvisaglie sul mercato.

Ci sono diversi giocatori che dovrebbero andare via, su tutti Victor Osimhen: la sua cessione dovrebbe portare 130 milioni di euro. E poi ci sono i giocatori nella lista della dirigenza, quelli che potrebbero dare una grossa mano a un reparto apparso molto in difficoltà in questa stagione, ovvero il centrocampo.

Il Napoli ha costruito il proprio scudetto sulla solidità e la qualità di un centrocampo ben assortito, con Zielinski, Lobotka e Anguissa titolari ed Elmas pronto a subentrare. Ma due di questi quattro sono andati – o andranno – via e quindi c’è necessariamente bisogno di un rinforzo.

Il Napoli segue diversi centrocampisti e tra questi c’è anche Samuele Ricci del Torino. Ivan Juric lo stima tantissimo, tant’è vero che gli concede sempre tanta fiducia e lui la ripaga a suon di ottime prestazioni. Fino a questo momento, ha collezionato 24 presenze tra Serie A e Coppa Italia, segnando 1 gol e siglando anche 3 assist.

Napoli, Ricci dal Torino: i dettagli

Ricci è un giocatore molto affidabile tatticamente ed è per questo che oltre a poter giocare davanti alla difesa, all’occorrenza potrebbe anche fare la mezzala. Una dote importante, soprattutto perché il Napoli in questa stagione a centrocampo ha sofferto tantissimo.

C’è comunque da fare i conti con la valutazione di Cairo: acquistato un anno e mezzo fa per 8,5 milioni, oggi il valore di Ricci si è alzato di parecchio e infatti il Torino non ha intenzione di cederlo per meno di 25-30 milioni di euro. Una cifra molto alta, che difficilmente viene accolta positivamente da De Laurentiis. A meno di una cessione di Lobotka…

Anche Lazio e Milan in passato hanno espresso un interesse per Ricci. Il Torino per adesso fa muro, ma bisognerà anche capire se Juric resterà a fine stagione. Da qui passano le ambizioni dei granata per la prossima stagione.