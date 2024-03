“Sarà decisivo”: Verstappen a sorpresa, caos in Formula 1

Un nuovo scossone è pronto in Formula 1, il recente annuncio di Max Verstappen agita il mondo dei motori.

Il pilota della Red Bull, reduce dalla vittoria nel Gp dell’Arabia Saudita, ha spiazzato tutti gli appassionati in vista del futuro.

La Red Bull sta mostrando due volti in questo inizio in Formula 1. Il team mantiene alti ritmi in pista, da campioni del mondo fra i costruttori sembra non avere rivali nemmeno in questa stagione con due doppiette registrate nelle prime due gare.

Non è meno felice, invece, il clima all’interno della scuderia. Ci sono diverse polemiche da registrare, il caso Horner (accusato e poi assolto per presunte molestie sessuali) ha agitato la Red Bull e inasprito anche qualche conflitto interno.

In tutto ciò, interviene anche un po’ a sorpresa Max Verstappen. Il pilota olandese ha spiazzato la Red Bull, dichiarando come la sua permanenza in scuderia si legherà a quella di un dirigente storico.

Il tre volte campione del mondo ha già fatto intendere come la sua conferma sia vincolata alla permanenza di Helmut Marko, storico consigliere del team. Negli ultimi giorni, sono aumentate le voci di un addio per l’ottantenne austriaco, che sarebbe accusato per la fuga delle notizie sul caso Horner, ed è questa una ipotesi che non piace proprio a Verstappen.

Le condizioni di Verstappen alla Red Bull, i dettagli

Il numero uno della Formula 1 ha confermato tutta la sua stima nei confronti di Marko, un valore decisivo anche per stabilire il futuro: “Ho sempre detto a tutti i vertici come sarà una parte importante per le mie decisioni, anche all’interno della squadra”.

Verstappen lega la sua permanenza in Red Bull a quella dell’esperto consigliere, il legame tra i due è molto forte. Il campione olandese ha riconosciuto come il rapporto parta da molto lontano, Marko ha sempre avuto fiducia nelle qualità del driver e la scuderia ne ha raccolto i frutti nelle ultime stagioni.

Il messaggio del pilota è chiaro per il mondo dei motori: non ci dovranno essere scossoni nella scuderia. Per continuare a vincere in piena sinergia, quindi, servirà confermare un blocco solido e anche far tacere le voci sugli addii: “Marko deve rimanere all’interno della scuderia così come gli altri, perché il lavoro lo fa una squadra insieme. Se un pilastro importante cade, come ho ribadito alla squadra, questo non va bene per la mia situazione. Per me, Helmut Marko deve assolutamente restare”.