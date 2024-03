Torna in panchina 3 giorni dopo le dimissioni: clamoroso Sarri

La scelta di dimettersi dalla conduzione tecnica della Lazio aveva sorpreso tutti, Aurelio De Laurentiis in testa. Per Maurizio Sarri però si apre una nuova, grandiosa pista.

Il Barcellona è riuscito ad eliminare il Napoli agli ottavi di finale di Champions League, con un punteggio complessivo di 4-2 ma con un dominio meno netto di quanto il risultato conseguito tra andata e ritorno lasci presagire.

Dopo la vittoria della Liga nella scorsa stagione, quella di quest’anno è da ritenersi comunque una stagione di transizione per i catalani.

I quali stanno vivendo la stessa situazione del Napoli, anche se in maniera più morbida e meno disastrosa. Il Barcellona infatti si trova in piena zona Champions League, a differenza degli azzurri. E può contare su una fucina di talenti coltivati in casa capaci di garantire una qualità straordinaria già a 18 anni od anche meno.

Questo è un punto di forza che nessuna squadra al mondo ha sviluppato come il Barcellona. Ma Xavi ha annunciato che lascerà la panchina a giugno, e questo porta gli spagnoli a guardarsi intorno. Ebbene, proprio dalla Catalogna si sta facendo largo una ipotesi che avrebbe del clamoroso.

Maurizio Sarri potrebbe figurare tra i candidati ad allenare la compagine che è stata per tanti anni di Lionel Messi. Altri nomi che circolano sono quelli di Hansi Flick e Roberto de Zerbi. Ma Sarri sarebbe persino più facile da mettere sotto contratto, ora che è libero da qualsiasi impegno.

Sarri al Barcellona, non è impossibile

Il toscano si è dimesso dalla Lazio dopo tre anni nel corso dei quali aveva mantenuto la guida tecnica del sodalizio biancoceleste. Alla Lazio sarà ancora legato fino al 30 giugno del 2025, ma non appare difficile riuscire a trovare un accordo con Claudio Lotito per sciogliere questo vincolo.

Nonostante le sue improvvise dimissioni, Sarri sembra godere sempre di una buona fama grazie al suo stile di gioco. Tra l’altro Sarri è stato già accostato subito al Napoli, con alcuni organi di stampa che hanno tirato fuori dei presunti contatti tra lui ed Aurelio De Laurentiis.

Sarri in carriera ha vinto uno scudetto con la Juventus ed una Europa League con il Chelsea. Ed a Napoli ha lasciato un buon ricordo, carattere ispido a parte. Ma in passato, ricorda il giornalista Pablo Planas di “El Mundo Deportivo”, un totem del Barça come Pep Guardiola aveva speso parole di grande elogio riguardo all’ex tecnico del Napoli.