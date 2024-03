Colpaccio Napoli, rinforzo importante in difesa: arriva dalla Premier

Il Napoli valuta il grande colpo per la difesa: occhi in Premier League, può finalmente vestire la maglia azzurra

Una delle pecche più grosse che il Napoli ha mostrato quest’anno è rappresentata dalla fase difensiva. Una retroguardia a tratti agghiacciante, frutto non solo dei diversi malintesi tattici portati avanti da Rudi Garcia prima e Mazzarri poi.

Ecco perché in casa partenopea vi è la volontà di rinforzare quel reparto che solo un anno fa sembrava infrangibile e che è risultato decisivo per la conquista dello Scudetto da parte degli uomini di Luciano Spalletti. Sembra passata una vita ma in realtà le scelte scellerate figlie della scorsa campagna acquisti estiva hanno disegnato questo scenario assai deludente.

Il Napoli non ha mai veramente rimpiazzato il coreano Kim, che adesso sta spadroneggiando al centro della difesa del Bayern Monaco costringendo Tuchel a mettere spesso e volentieri in panchina un certo de Ligt. Ecco perché è palese come l’importanza del difensore asiatico sia stata abbondantemente sottovalutata: andrà posto, finalmente, un rimedio concreto.

L’arrivo del brasiliano Natan dal Bragantino per 10 milioni di euro è stata, evidentemente, una scelta sbagliata. Il centrale sudamericano, al fianco di Rrahmani e Juan Jesus (altri due che avevano ‘overperformato’ grazie a Spalletti) è stato quasi sempre insufficiente.

A questo punto De Laurentiis, stufo di assistere ad un rendimento difensivo tanto deludente, ha già in mente un colpo davvero importante che potrebbe arrivare la prossima estate.

Occhi in Premier League, campionato nel quale la dirigenza azzurra ha spesso e volentieri posto il proprio sguardo con grande interesse. Ed in questo momento, con un anno di ritardo, il Napoli è pronto a prendersi uno dei centrali più apprezzati del calcio inglese.

Si tratta del greco Konstantinos Mavropanos, 26enne passato dallo Stoccarda al West Ham per 20 milioni di euro. Il suo impatto in Premier League è stato decisamente positivo, con 13 presenze, 1 gol e 991′ in campo con gli ‘Hammers’.

Napoli, meglio tardi che mai: Mavropanos il post Kim

Il calciatore gradirebbe parecchio l’ipotesi di approdare in Serie A e adesso sembra proprio che vi siano concreta possibilità che tutto ciò si realizzi. De Laurentiis, però, dovrà mettere mano al portafogli.

Perché la dirigenza del West Ham, a maggior ragione che ha puntato solo recentemente su Mavropanos, difficilmente farà sconti: serviranno infatti non meno di 25-30 milioni di euro. Un sacrificio che il patron, in un modo o nell’altro, si ritroverà costretto a fare.

Per rilanciare il progetto azzurro ai vertici del calcio italiano ed europeo. Ed un solido innesto in difesa non può che essere il primo giusto passo per riportare il Napoli a vincere ancora.