Trauma per il Napoli: addio ad un altro big

Il destino di un big sembra lontano da Napoli, un’importante trattativa sta spiazzando tutti per quest’estate.

L’addio di un top player al Napoli torna un argomento preoccupante per i tifosi, l’ipotesi diventa sempre più concreta.

L’interesse per i calciatori del Napoli aumenta, i top club non hanno dimenticato i protagonisti dello scorso campionato. De Laurentiis sa di avere una rosa con tanti big pronti a valutare una nuova opportunità in campo, dovrà solo decidere se accettare o meno le offerte che arriveranno quest’estate.

C’è un top club europeo, in particolare, pronto a tutto per avere un titolarissimo del Napoli nel suo futuro undici di base, è un calciatore che si adatta bene in campo e potrebbe far compiere un salto di qualità importante al centrocampo.

Come rimarcano anche i media esteri come ‘El Nacional’, gli azzurri valutano una partenza importante come quella di Sebastian Lobotka al Barcellona, che premerebbe sempre più per chiudere la trattativa.

Lobotka al Barcellona, il punto della situazione

Sta diventando ben più di una semplice ipotesi l’opportunità di Lobotka di arrivare al ‘Camp Nou’ e diventare un nuovo titolare del Barcellona. Guardando alla rosa degli spagnoli, sarebbe l’elemento perfetto per il gruppo, farebbe crescere i giovani e ha caratteristiche uniche da poter sfruttare per il meglio.

L’esperienza di Lobotka sarebbe da sprone per Gavi, Pedri e Lopez, ma è anche un ottimo regista da impegnare subito in campo senza alcun problema: conosce bene la Liga spagnola per avere militato per due anni e mezzo nel Celta Vigo.

Come riportano i media spagnoli, il ds Deco e il presidente Laporta sono convinti dalla bontà dell’operazione, che il Napoli potrebbe chiudere chiedendo qualcosa come 35 milioni di euro per il cartellino. Lobotka, in scadenza con i campani al 2027, sembra attratto da questa nuova possibilità, lo slovacco – dopo Euro 2024 – affronterebbe una nuova avventura sportiva.

Lobotka ha avuto qualche difficoltà di troppo in questa stagione, pur giocando con buona continuità e troverebbe l’occasione giusta per tornare a riemergere. Il suo procuratore Branislav Jarusek ha ammesso come ci siano stati dei sondaggi sul centrocampista, il calciatore ha tante attenzioni addosso in questo periodo.

In estate, quindi, si cercherà una soluzione che possa accontentare il Napoli, anche se Lobotka ha diversi estimatori. È seguito con attenzione anche in Premier League, De Laurentiis non avrebbe di certo problemi a scatenare un’asta intorno al regista dopo la conclusione degli europei.