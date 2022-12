Juventus, niente scudetto: il grande ex mette un freno all’entusiasmo

La Juventus ha rimontato tante posizioni in classifica, ma un ex bianconero ha un messo un freno all’entusiasmo.

Questi giorni sono contraddistinti dal Mondiale, anche se il caos che sta vivendo la Juventus ha sicuramente spostato la luce dei riflettori, almeno in parte, dal Qatar alla Mole. Il mondo bianconero è stato sconvolto dalle dimissioni rassegnate da tutto il CdA.

Questo gesto, che ha portato agli addii di Andrea Agnelli e Pavel Nedved , ha portato con sé tantissimi cambiamenti. Tantoché la Juventus ha un nuovo presidente (Gianluca Ferrero) ed un nuovo amministratore delegato (Maurizio Scanavino). Con la scelta di questi due profili così tecnici, la proprietà ha voluto dare il segnale che l’attenzione sarà ora focalizzata sulla situazione economica/finanziaria del club.

Il lato sportivo, almeno per il momento, sarà quindi affidato del tutto a Massimiliano Allegri, anche perché la sua squadra ha terminato la prima parte di stagione con sei vittorie consecutive. La ‘Vecchia Signora’, infatti, ha recuperato tantissime posizioni in classifica, ma ci sono state alcune dichiarazioni che hanno messo un freno all’entusiasmo.

Juventus, l’ex Cabrini: “Scudetto? Obiettivo reale è quello di arrivare in Champions League”

Antonio Cabrini, ex storico bianconero, ha infatti affermato questo ai microfoni ufficiali della ‘Gazzetta dello Sport’ sulle chance scudetto juventine: “Allegri ed i suoi giocatori dovranno essere bravi ad isolarsi da tutto quello che sta accadendo in queste settimane. Vittoria del campionato? Credo che l’obiettivo più realistico sia quello di arrivare in Champions League”.

L’ex calciatore ha poi concluso il suo intervento: “La Juventus deve fare di tutto per mettere al sicuro la qualificazione alla prossima Champions League. Chi vincerà lo scudetto? Solo il Napoli di Spalletti può perderlo, e non dico questo solo per i punti di vantaggio sul Milan e sulla stessa squadra bianconera”.